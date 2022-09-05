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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halsey, İstanbul'da!

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender Ridley adında bir oğlu bulunan Halsey, İstanbul'da konser verdi. Hayranlarıyla buluşan ABD'li şarkıcı, konser esnasında Türkçe konuştu

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  • Halsey, İstanbul'da! - Magazin haberleri

    Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Türk senarist Alev Aydın'dan 14 Temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımlarda bulunan 27 yaşındaki şarkıcı, İstanbul'a geldi. 
  • Halsey, İstanbul'da! - Magazin haberleri

    Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan Halsey, Türkçe konuşarak "Uzun süre bekledim" dedi.
  • Halsey, İstanbul'da! - Magazin haberleri

    Ünlü yıldız Türkçe konuşmaya devam ederek "Ne haber? Nasılsınız? Seni çok özledim" ifadelerini kullandı.

    Türkçe konuşmaya devam eden yıldız havadan dert yanarak "Çok sıcak" dedi.
  • Halsey, İstanbul'da! - Magazin haberleri

    KONSER VERMEYİ KENDİSİ İSTEDİ

    İstanbul'a konser vermeye davet üzerine değil, kendi isteğiyle geldiğini belirten Halsey, "Ben hayranlarımı tanıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Halsey, İstanbul'da! - Magazin haberleri

    DNA'SINDA TÜRK GENİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

    Öte yandan şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.
  • Halsey, İstanbul'da! - Magazin haberleri

    Alev Aydın ve oğlu Ender'in pozlarını sık sık paylaşan yıldız, Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirtmişti.

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