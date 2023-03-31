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Haluk Levent kendisini canlandırdı

Başrollerini Okan çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı yeni komedi filmi 'Üçlü Pürüz'ün afişi yayınlandı. Üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu konu alan filmde izleyiciler Haluk Levent sürprizi ile karşılaşacak

Haluk Levent kendisini canlandırdı - Magazin haberleri
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Yapımcılığını Selçuk Aydemir ve Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği 'Üçlü Pürüz' filminin başrollerini Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran paylaşıyor. Filmin kadrosunda Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi oyuncular yer alıyor. Film, 21 Nisan'da beyazperdede seyirciyle buluşacak.

HALUK LEVENT SÜRPRİZİ

Yönetmen koltuğunda Vedat Uyar’ın oturduğu 'Üçlü Pürüz'ün sürprizi ise Haluk Levent. Filmde kendisini canlandıran Levent, hem karakterlere hem de filmi izleyenlere şaşkınlık yaşatacak.

DÜĞÜN YOLUNDA MACERA

Afişi yayınlanan 'Üçlü Pürüz'ün konusu şöyle:

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen 'Fatih' (Özgür Can Çoban), ve 'Eda' (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları 'Serhat’tan (Okan Cabalar) sahte nikâh memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikâhlarını kıymalarını ister.

Adana yolculuğunda 'Serhat’a nikâh şahidi olmaları için ortak arkadaşları 'Haktan' (Emrah Kaman) ve 'Utku' da (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır.

Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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