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Haberler Magazin Ali Erkin, Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi - Magazin haberleri
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Ali Erkin, Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi

3 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Prestij Meselesi' filminin başrol oyuncularından Ali Erkin, Haluk Levent'i canlandırmak için 17 kilo verdiğini açıkladı

Ali Erkin, Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi - Magazin haberleri
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'Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi’nde Haluk Levent'in gençlik dönemini canlandıran Ali Erkin, samimi açıklamalarda bulundu. Rolü için 17 kilo verdiğini söyleyen Erkin, Haluk Levent'i canlandırdıktan sonra kendisine olan hayranlığının arttığını ifade etti.

Haluk Levent'i canlandıracağını öğrendiğinde tüm konserlerini, röportajlarını izlediğini belirten oyuncu, tanıdıkça ünlü şarkıcıya olan hayranlığının arttığını vurguladı.

Annesi ve babasının da Haluk Levent'i çok sevdiğini ifade eden Ali Erkin, "3 yaşındayken babamın omuzlarında Haluk Levent konseri izlemişim. İzlediğim ilk sanatçıyı, kasetlerini biriktirdiğim bir ismi canlandırmak benim için çok anlamlı oldu" dedi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün, yapımcılığını ise Boyut Film'in üstlendiği, 3 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak olan 'Prestij Meselesi'nin başrollerinde Ali Erkin'in yanı sıra; Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül ve Onur Gözeten yer alıyor.

Film, Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün efsane müzik adamı Hilmi Topaloğlu ile birlikte garibanlıktan starlığa uzanan yolculuklarını ve 1990’lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik ailesini konu alıyor.

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