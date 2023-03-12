Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birlikte depremin olduğu günden beri bölgede çalışmalara devam eden Haluk Levent, Adana’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu. Levent, "Bazı hesaplar 'Şu gün, şu saatte Adana yıkılacak' yazıp halkı daha da endişelendiriyor. Kötülük her yerde, kanmayın" ifadelerini kullandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent de depremzedelere yardım etmek için seferber olan isimler arasında bulunuyor.
  • Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın - Magazin haberleri

    Haluk Levent, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardım götüren ve süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
  • Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın - Magazin haberleri

    HALUK LEVENT'TEN UYARI: KANMAYIN

    Haluk Levent, Adana’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu: Dün yaşanan 4.1 depreminden sonra Adana tedirgin oldu. Bilim insanları şu zamanda bu tür küçük depremlerin doğal olduğunu söylüyor. Bazı hesaplar 'Şu gün, şu saatte Adana yıkılacak' yazıp halkı daha da endişelendiriyor. WhatsApp gruplarına giriyorlar. Kötülük her yerde, kanmayın.
  • Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın - Magazin haberleri

    Haluk Levent, ayrıca "Ve evleri orta - ağır hasarlı vatandaşların tek derdi fahiş kira fiyatları... Deprem şehrinde bile fiyatlar uçmuş durumda. 'Başkası zam yaptı ne yapalım biz de yapıyoruz' diyen ev sahipleri en azından bir yıl bekleyebilirdi. Bu tweeti okuyan ev sahipleri bana hak verirler umarım" ifadelerini kullandı.
  • Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın - Magazin haberleri

    "AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRENCİLERE BURS VERECEĞİZ"

    Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda da AHBAP Derneği'nin depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs vereceklerini açıklamıştı.

    Haluk Levent, AHBAP Derneği olarak aldıkları kararı "Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır" sözleriyle duyurmuştu.
  • Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın - Magazin haberleri

    "EN YAKIN ZAMANDA OKUYACAKSINIZ"

    Öte yandan Levent, 6 Şubat 2023’te attığı "Gelecekte bana bugünü sorun. Kitap olarak yayınlayacağım. Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım. Ben yazmayı unutsam da lütfen hatırlatın ve ısrar edin (Hatay)” tweet’ini tekrar şu notla paylaşmıştı: Hep bu tweet’i hatırlatıyorsunuz. Unutamam. Unutmak mümkün mü? Yazmaya başladım. En yakın zamanda sizler okuyacaksınız.
  • Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın - Magazin haberleri

    KUZENİ ENKAZ ALTINDA KALARAK VEFAT ETTİ

    Haluk Levent, depremzedelerin yardımına koşarken aldığı acı haberle sarsılmıştı. 54 yaşındaki şarkıcının kuzeni Berke, enkaz altında kalarak vefat etmişti. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.