Haluk Levent'ten 'adaylık' yanıtı

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, hakkındaki 'milletvekilliği' iddialarına açıklık getirdi. Levent, Twitter hesabından, "Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi" mesajını paylaştı.