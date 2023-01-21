Haluk Levent'ten 'adaylık' yanıtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haluk Levent'ten 'adaylık' yanıtı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hakkında çıkan 'milletvekili adayı olacak' iddialarına yanıt verdi. Levent, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Haluk Levent'ten 'adaylık' yanıtı - Magazin haberleri

    AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, hakkındaki 'milletvekilliği' iddialarına açıklık getirdi. Levent, Twitter hesabından, "Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi" mesajını paylaştı.
  • Haluk Levent'ten 'adaylık' yanıtı - Magazin haberleri

    Sözlerini sürdüren şarkıcı, "Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Haluk Levent'ten 'adaylık' yanıtı - Magazin haberleri

    LEVENT'TEN EYT'LİLERE ÇAĞRI

    Öte yandan, AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlatmıştı.

    Ünlü şarkıcı,  paylaşımında "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? “İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız” O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.