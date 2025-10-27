Habertürk
        Haberler Dünya Hamas 1 esirin cenazesini teslim etti | Dış Haberler

        Hamas 1 esirin cenazesini teslim etti

        Hamas'ın 1 İsrailli esirin cenazesini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 23:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:25
        Hamas 1 esirin cenazesini teslim etti
        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan 1 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi.

        Kızılhaç'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesedi İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

        İsrailli esirin cesedine, ordu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor.

        Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

        Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucunda cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığı tespit edilmişti.

        Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

