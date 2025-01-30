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        Haberler Dünya Hamas ile İsrail arasında 3. esir takası | Dış Haberler

        Hamas ile İsrail arasında 3. esir takası

        Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda 3. esir takası gerçekleşiyor. Hamas bugün ikisi kadın 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. Hamas'ın ayrıca 5 Tayland vatandaşı esiri de teslim etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:17
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        Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda 3. esir takası gerçekleşti.

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        Hamas'ın bugün ikisi kadın 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti.

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        Hamas'ın 5 Tayland vatandaşı esiri Kızılhaç'a teslim etmesi bekleniyor.

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