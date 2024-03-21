"Hamas lideri Haniye, Katar'da 7. kez evlendi" iddiası

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de binlerce içerik sosyal medya platformlarında çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak dolaşıma sokuluyor. Dolaşıma sokulan içeriklerin çoğalması, kullanıcıların yanılmasına neden olabiliyor. Böylece gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan içerikler sosyal medyada art arda paylaşılarak gerçek bilgi sanılıyor.

HAMAS LİDERİ 7. KEZ EVLENDİ Mİ? Bunlardan biri de İsrail'in hedefindeki Hamas lideri İsmail Haniye hakkında dolaşıma girdi. Sosyal medya platformu X'te Hamas lideri İsmail Haniye'nin 8 Mart 2024'te Katar'da 18 yaşında biriyle evlenerek 7. düğününü gerçekleştirdiği ileri sürüldü. REKLAM Yabancı kullanıcıların da gündeme getirdiği idda, Türkiye'de bazı haber kaynaklarında da konu oldu.