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'Hamiyet' gala yaptı Türkiye'de Indie müziğin önde gelen gruplarından 'Peyk'in ilk müzikali olan ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan 'Hamiyet' oyunu, 10 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'da galasını yaptı. Gecede çok sayıda ünlü isim yer aldı Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 08:16 Güncelleme: 11.01.2024 - 08:16 facebook

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Hamiyet' karakterini Aslı İnandık’ın canlandırdığı oyunun galasına Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Çağlar Ertuğrul, Berkay Ateş, Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat, Bülent Ortaçgil, Bartu Küçükçağlayan, Melike Şahin, Öner Erkan, Defne Kayalar, Ali Bilgin ve Feridun Düzağaç gibi birçok ünlü isim katıldı.

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"YOĞUN DUYGULAR YAŞIYORUZ" Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz Düzağaç, tiyatro oyununu seyretmeye gidenler arasındaydı. Düzağaç; "Kızım aslında tatil diye burada. Londra'da yaşıyor kendisi. Zorluğunu yaşıyoruz tabii ki... Yoğun duygular yaşıyoruz aslında. Özlem ve kaygı karışık... Okulu da bitiyor aslında ama gençlerin çok da tavsiyeye ihtiyacı yok. Kararlılar ve zekiler" dedi.