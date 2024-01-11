'Hamiyet' gala yaptı
Türkiye'de Indie müziğin önde gelen gruplarından 'Peyk'in ilk müzikali olan ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan 'Hamiyet' oyunu, 10 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'da galasını yaptı. Gecede çok sayıda ünlü isim yer aldı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Hamiyet' karakterini Aslı İnandık’ın canlandırdığı oyunun galasına Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Çağlar Ertuğrul, Berkay Ateş, Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat, Bülent Ortaçgil, Bartu Küçükçağlayan, Melike Şahin, Öner Erkan, Defne Kayalar, Ali Bilgin ve Feridun Düzağaç gibi birçok ünlü isim katıldı.
"YOĞUN DUYGULAR YAŞIYORUZ"
Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz Düzağaç, tiyatro oyununu seyretmeye gidenler arasındaydı. Düzağaç; "Kızım aslında tatil diye burada. Londra'da yaşıyor kendisi. Zorluğunu yaşıyoruz tabii ki... Yoğun duygular yaşıyoruz aslında. Özlem ve kaygı karışık... Okulu da bitiyor aslında ama gençlerin çok da tavsiyeye ihtiyacı yok. Kararlılar ve zekiler" dedi.
"HERKES SIRASINI YAŞIYOR"
Günümüz müzik piyasasını değerlendiren Feridun Düzağaç, "Takipçisi değilim aslında. Birçok ismi duyuyorum ben, tanımıyorum ama o kadar popülerlermiş ki... Serenay ile şarkı söyleyen Mert Demir var. Onun enerjisini sevdim, tanıyorum. Herkes sırasını yaşıyor, herkesin yolu açık olsun" şeklinde konuştu.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Salih Bademci de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bademci; "Dizi güzel gidiyor. Tiyatro oyunum da var, o da devam ediyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
"KISA SÜREDE HAZIRLANIRIM"
Siyahlar içinde galaya katılan Gökçe Bahadır, "Ben kısa sürede hazırlanırım. Genelde çabuk olmam gerekiyor, o yüzden hızlı bir şekilde giyinip, çıkarım" dedi.
"HER DAİM GÜZEL GÖZÜKMEK İSTERİM"
Gökçe Bahadır, "Estetik yaptırıyor musunuz? Bakış açınız nedir?" sorusunu yöneltti. Oyuncu, "Herkes aynada kendine baktığında kendini güzel görmek ister. Mutlaka ufak tefek şeyler bende de var. Ben de 'Hiçbir şey yok' diyemem. Sonuçta her daim iyi, bakımlı ve güzel gözükmek isterim. Elimden gelen her türlü bakımı yapmak istiyorum ama doğallığı bozmadan..." diyerek düşüncelerini dile getirdi.
Fotoğraflar: HT Magazin