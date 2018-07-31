Hande Doğandemir'e ayrılık yaradı

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Fırat'tan geçtiğimiz aylarda ayrılan Hande Doğandemir çabuk toparladı. Güzel oyuncu arkadaşı Lal Denizli ile birlikte Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor