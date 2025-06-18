Hande Doğandemir: Keyfimiz yerinde

Oyuncu Hande Doğandemir ile mimar Emre İzer, 2024'te bir kaç ay süren bir birliktelik yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde; Hande Doğandemir ile Emre İzer'in, ilişkilerine bir kez daha şans verdikleri iddia edilmişti. Bir davette objektiflere yansıyan Doğandemir, İzer ile barıştıkları yönündeki sorulara tebessümle karşılık verdi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili net bir açıklamadan kaçınsa da, şu sözleriyle dikkat çekti; "Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim. Çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda."

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"Tekrar birlikte misiniz, değil misiniz? Arada bir cevap verdiniz" sorusu üzerine Hande Doğandemir, şu ifadeleri kullandı; "Yani her şey yolunda, keyfim yerinde. Netleştirdiğinde zaten siz de biliyor olursunuz ama ben iyiyim, keyfim yerinde. Yaz geldi, her şey güzel. Yeni projeler, yeni işler var. İnşallah hepsini bir sonrakine daha net konuşuruz."

Emre İzer, Hande Doğandemir'den önce oyuncu Şebnem Bozoklu ile 6 yıl süren bir evlilik yaşamıştı.