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Terazi Burcu:

Haftanız yapılması gereken işlerle, rutin koşturmalarınızla başlayacak ama bu Pazartesi dağılma ve tembellik etkisine dikkat edin sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu Pazartesi enerji gezegeni Mars düzeliyor. Hayat girişimlerinizde, enerji alanlarınızda sıkıntılar çıkartan ve yaz dönemi boyunca sizi zorlayan konu ve olaylar geride kalmaya başlayacak. Ailevi konularda, düzeninizde, davranışlarınızla ilgili alanda daha kontrollü ilerleyeceksiniz.