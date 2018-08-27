Hande Kazanova'dan 27 Ağustos- 02 Eylül 2018 haftalık burç yorumları
27.08.2018 - 02:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Ağustos aylarının son haftalarında nelere dikkat edilmeli? Hande Kazanova 27 Ağustos- 02 Eylül haftası burçları yorumladı. İşte haftalık burç yorumları ve 12 burcun bu hafta dikkat etmesi gereken konular...
1
1|24
Koç Burcu:
Haftanız geri plandan akacak işlerinizle başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu haftabaşı 2 aydan beri gerileyen Mars düzeliyor. Artık kendinizi iyi güçlü ve güvenli görebilirsiniz. Kariyer ve iş alanlarınızda yaşadığınız engellerin, ertelenmelerin, enerji sıkıntılarının geride kaldığını farkedeceksiniz, bu dönemde işlemeyen yönleri farkettiyseniz şimdi artık enerjinizi daha tam ve doğru bir şekilde ortaya koymanın vakti gelmiş bulunuyor.
2
2|24
Bu hafta parasal harcamalarınızda veya riske dayanan para işlerinizde abartıdan ve aşırı iyimserlik etkisinden uzak durmaya çalışmalısınız. Özel ilişkilerinizde de vereceğiniz sözlere dikkat edin. Sorumluluklarınızla uğraşmak bu hafta size zor gelebilir ama işlerinizde kontrolü elinize almalısınız.
3
3|24
Boğa Burcu:
Haftanız sosyal ilişkilerinizle başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu haftabaşı Mars’ın düzelmesiyle birlikte eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret ve hukuk alanlarınızda yaşadığınız sıkıntı ve sorunların geride kaldığını görebilirsiniz. Enerjiniz rahatlıyor, eğitim işlerinizde veya gelecek planlarınızda mücadelenizi, gücünüzü artık etkin bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.
4
4|24
Bu hafta ailenizdeki insanlara karşı tevazuyu elden bırakmayın. Bol keseden vereceğiniz sözler sonrasında başınıza iş açabilir. İkili ilişkilerinizde, taşınmaya dayalı konularda güzel fırsatlar oluşabilir ama dediğim gibi aşırı iyimserlikle detayları atlamayın ve gözden kaçırmayın.
5
5|24
İkizler Burcu:
Haftanız göz önünde bulunacağınız ortamlarda kararsızlıklarınızla başlıyor sevgili ikizler ve yükselen İkizler. Bu haftabaşı Mars düzeliyor. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanmaya başlayacaksınız. Girişimleriniz, adımlarınız artık daha rahat atılabilir. Arkadaşlarınız, gelecek planlarınız, parasal konulardaki girişimlerinizde harekete geçebilirsiniz.
6
6|24
Bu hafta iş alanlarınızda ve iletişim halinde olacağınız insanlara karşı çoşkulu ve abartılı tavırlarınız ön plana çıkabilir. Güzel fırsatlar ayağınıza gelebilir yalnız yakın çevre iletişiminizde daha dikkatli olmalısınız. Bana birşey olmaz tavrı hata yaptırabilir, tutamayacağınız sözler altına girmemeye çalışın.
7
7|24
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşında enerjiniz normale dönmeye başlıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. 2 aydan beri girişimleriniz konusunda, maddi ve özel alanlarınızda zorlandığınız konuları geride bırakacaksınız. Özel hayatınızda artık daha etkili bir şekilde hareket edebilir, insiyatifi elinize almak isteyebilirsiniz. Bu Pazartesi dış ortamlarda bulunmak önem kazanıyor, uzaktaki akrabalarınız veya tanıdıklarınız için fedakarlıklarınız yüksek olabilir.
Bu hafta parasal konularda çok açılmadan, yere sağlam basarak planlar yapmaya özen gösterin. maddi konuları hızlandırıyor. Güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Bu süreçte ne kadar esnek olursanız o kadar değişik ve farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda ilerlemelerinizde abartıdan ve aşırı iyimserlikten uzak durun. Sonra vereceğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz.
9
9|24
Aslan Burcu:
Haftanız parasal işlerinizle başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Yine bu haftabaşı 2 aydan beri gerileyen Mars düzeliyor. Enerjinizin düzeldiğini görecek, iş sorunlarınızın yanınızda çalıştırdığınız insanların sıkıntılarının geride kaldığını göreceksiniz. İşle ilgili konularda, günlük hayatınızın düzeninde ve sağlığınızla ilgili konularda enerjinizi kontrollü çalıştıracaksınız.
10
10|24
Bu hafta aile ve ev konularında aşırı abartıdan ve fazla iyimserlikten kaçının. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan gelecek teklifler hoşunuza gidebilir ama bunu aile ortamlarınıza aktarırken fazla iyimser olmayın, evle ilgili konularda da ayağınız yere sağlam basmalı.
11
11|24
Başak Burcu:
Haftanız ilişkilerinize odaklanarak başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu Pazartesi itibarıyla Mars düzeliyor. Hayat enerjinizi, girişimlerinizi özel hayatınızda ortaya koyabilirsiniz. Zorlandığınız enerjinizi düzene koymak önem kazanacak. İkili ilişkilerinizde ve ortaklaşa atacağınız adımlarda planlarınızı harekete geçirebilirsiniz.
12
12|24
Bu hafta yakın çevrenizdeki insanlar önemli işlerde ve girişimlerinizde size gaz verebilirler. Bu dönemde yapabileceklerinizden çok planlarınız üzerine yoğunlaşmalı, hayata karşı kendinizi akışa bırakmalısınız. Vereceğinz sözlere dikkat edin, daha önceden konuşulmuş işlerin üzerinden bir kez daha geçmek ve daha sağlam adımlar atmak zorundasınız.
13
13|24
Terazi Burcu:
Haftanız yapılması gereken işlerle, rutin koşturmalarınızla başlayacak ama bu Pazartesi dağılma ve tembellik etkisine dikkat edin sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu Pazartesi enerji gezegeni Mars düzeliyor. Hayat girişimlerinizde, enerji alanlarınızda sıkıntılar çıkartan ve yaz dönemi boyunca sizi zorlayan konu ve olaylar geride kalmaya başlayacak. Ailevi konularda, düzeninizde, davranışlarınızla ilgili alanda daha kontrollü ilerleyeceksiniz.
14
14|24
Bu hafta birden fazla işiniz varsa işinizden elde edeceğiniz gelirlerinizde güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu işleri kaçırmamak adına vereceğiniz sözlere dikkat edin, ileride sizi zorlayabilir. Karşınıza gelecek fırsatlarda aşırı iyimserlikle hareket etmek yerine kendinizi ve koşulları sağlama almaya çalışın.
Haftanız özel hayatınızda gerçekleşen Dolunay etkisiyle başlıyor, sevdiklerinize karşı anlayışınız bu haftabaşı yüksek olabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu Pazartesi Mars düzeliyor. İletişime dayalı işlerinizde, yakın çevre alanlarınızda yaşadığınız enerji blokajlarını geri bırakıyorsunuz. Bu alanlarda daha sağlam ilerlemeye ve inisiyatifi elinize almaya başlayacaksınız.
16
16|24
Ayrıca bu hafta kalabalık yerlerde, kariyerinizde ve iş alanlarınızda abartıdan ve aşırı iyimserlikten uzak durun. Karşınıza bir sürü fırsat gelebilir ama bu fırsatları ince eleyip sık dokumalısınız. Gözden kaçıracağınız detaylar ileride sizi sıkıntıya sokabilir.
17
17|24
Yay Burcu:
Haftaya aile konularınızla ilgilenerek başlıyorsunuz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Bu haftabaşı Mars düzelecek ve enerjinizi doğru kullanmaktan kaynaklı olarak rahatlayacaksınız. Maddi konularda, sahip olduğunuz değerlerde daha kontrollü ve istikrarlı hareket edebilir, kararlarınızı uygulayabilirsiniz.
18
18|24
Bu hafta değişik fırsatlar ve şanslar karşınıza gelebilir. Uzaklarda bulunan akrabalarınızın, eşinizin kardeşlerinin hayatında da önemli değişimler ve olaylar oluşabilir. Fikirlerinizi öne çıkarırken ve savunurken gururdan ve abartıdan uzak durun. Aşırı iyimserlikle atılacak adımlar hayalperest yapınızı hareketlendirebilir. Tutamayacağınız sözler altına girmeyin.
19
19|24
Oğlak Burcu:
Haftanız yakın çevrenizde oluşan olaylarla başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu Pazartesi tüm yaz boyunca gerileyen Mars düzeliyor. Artık eviniz, yuvanız, kendiniz, girişimleriniz için enerjinizi rahat kullanmaya başlıyorsunuz. Gözden geçirdiklerinizi, planlarınıza aktarabilirsiniz. Hızlanacak ve istediklerinizi elde edeceksiniz.
20
20|24
Bu hafta aşırı iyimserlikle atılacak adımlar sizi zorlayabilir. Maddi görüşmelerinizde, ortak para işlerinizde seçenekler, güzel fırsatlar karşınıza gelebilir. Bu fırsatları değerlendirirken detayları ve ayrıntıları inceleyin, çoşkunuzu dizginlemeniz ileride işinize yarayabilir.
21
21|24
Kova Burcu:
Bu hafta parasal işlerinizle haftanızı başlatıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu Pazartesi enerji gezegeni Mars’ın düzelmesiyle birlikte rahatlayacaksınız ama hala hayat size istediklerinizi vermeyebilir. Yurtdışı bağlantılı işlerde, yakın çevre alanlarınızda enerjinizi randımanlı kullanmanıza az bir zaman kaldı. Bu yüzden kafanızda halletmeniz gerekenler üzerine yoğunlaşın, bir plan yapın ve o planınız doğrultusunda kararlar alın.
Bu hafta yeni sözleşmeler, konuşmalar karşınıza gelebilir. Ortaklı işlerinizde, ortağınıza veya sevdiğiniz insana karşı tutamayacağınız sözler altına girmeyin, aşırı iyimserlik belki sorunları o an için çözebilir ama başka sorunları hayatınıza taşıyacaktır. Özel ilişkilerinizde abartılı tavırlardan uzak durun, tevazuyla konuların üzerine eğilirseniz sorunlarınızı daha rahat aşabilirsiniz.
23
23|24
Balık Burcu:
Haftaya kendi şartlarınızı ortaya koyarak merhaba diyeceksiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Duygu iniş çıkışlarınız hayatı geldiği gibi algılamanıza neden olabilir. Bu Pazartesi enerji gezegeni Mars düzeliyor. Maddi konularda girişimleriniz ve adımlarınız için artık enerjinizi daha doğru kullanacaksınız. Sosyal çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizi daha kontrollü bir şekilde ele alabilirsiniz.
24
24|24
Bu hafta geleceğinize yönelik adımlar, yeni iş alanlarınızdaki seçenekleriniz hızlanırken karşınıza gelecek olan fırsatlarda hayalperest olmayın, aşırı iyimserlikten kaçının. İş alanlarınızda konuşulan konuları ayrıntılarıyla ele almayı unutmayın. Gereksiz sözler vermeyin. İletişiminizde gururdan ve kibirden ve ben bilirim tavrından kaçının.
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