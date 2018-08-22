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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (22 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

22.08.2018 - 03:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş Mars olumsuz açısıyla harekete geçmek istediğimiz noktalarda bazı zorlanmalar oluşabilir, Enerjimizi doğru kullanmalıyız. Venüs- Neptün zorlayıcı açısıyla başkalarına hayır demek kolay olmayacak, fazla tavizkar adımlardan kaçınalım.

BUGÜN DOĞANLAR  

Bugün doğduysanız; atılgan, değişken, radikal bir insansınız. İç sesiniz size her zaman yol gösterebilir ama siz kulak vermesini bilirseniz. Aklınız çok çalışıyor, bu yüzden insanlarla iletişiminizde zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu sene, hayatınızda güzel açılımlar yaşayabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU           

Sevdiğiniz insanla her şeyi konuşmak, duygularınızı mantığınızla ortaya koymak size farklı ve sıra dışı bir gün geçirtebilir. Bir yandan da baktığınız her şeyde sanatsal, artistik bir yön bulacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bugün aile hayatınızda önemli konuşmalar içinde olabilirsiniz. Olaylara mantıkla yaklaşmak size çok şey kazandırabilir. Önemli bir gayrimenkul işinizi bugün rahatlıkla konuşabilirsiniz. İnsanlara çok taviz vermeyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bugün kafanız fazla çalışacak, yakın çevrenizin sorunlarına çözümle yaklaşacak, önemli fikirlerinizi onlarla paylaşacaksınız. Sosyal çevrenizle yapacağınız farklı planlar sizi mutlu edebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bugün parasal konularda çözümler ayağınıza gelebilir. Aynı zamanda önemli bir para konuşması sizi rahatlatabilir. Yapabilecekleriniz konusunda insanların sizi sıkıştırmasına ve üzerinize gelmesine izin vermeyin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün hayatınıza dair alacağınız bazı kararlar sizi heyecanlandırabilir. Seyahat, eğitim, medya konularını harekete geçirecek olan bu kararları devreye sokmaya çalışın. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün eski bir konu veya düşünce gündeminizde olacak. Parasal olarak da güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sezgilerinizi iyi kullanmalı ve gerçekleştirebileceklerinizi göz ardı etmemelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Bugün sosyal ortamlarda arkadaşlarınızla konuşmalarınız, fikir alışverişleri hayatınızın kalitesini yükseltebilir. Özellikle ortaklaşa yapılacak işlerinizde şansınız yüksek, partnerinizle sosyal ortamlarda bulunmaya çalışın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugün bir yandan da güçlü iletişiminiz başarınızın anahtarı olabilir, sadece tek bir noktaya veya hisse saplanıp kalmayın. Her alandan güzel gelişmeler yaşanabilir. Konuşulan bazı fikirler size yol gösterebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün maddi konularla uğraşmak ve bu alanda kendinizi güvende hissetmek ihtiyacında olabilirsiniz. Sizi heyecanlandıracak bir olay veya proje uzak yerlerden veya tanımadığınız insanlardan gelecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Parasal konularda  geçmişte kalan borçlarınızı veya sorunlarınızı rahat halledebilirsiniz. Bir yandan da aile hayatınız için yapacağınız para harcamaları değişik ve farklı bir gün geçirmenize neden olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün geri planda durmak ve hislerinizi çok da fazla belli etmemek hayatınızda etkili olabilir. Bugün özel hayatınızda sevdiğiniz insanla bazı konuşmalar yapabilirsiniz, iletişiminiz hızlı akacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Aklınız iş alanlarınızda ve önceden konuştuğunuz, yarım kalan işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Ortaklaşa para konuları, borçlarınız veya ödemeleriniz kafanızı kurcalayabilir. Bayramın tadını çıkarın, fazla tavizden kaçının.

Hande Kazanova / Habertürk

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