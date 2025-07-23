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        Haberler Magazin Hande Soral, tatil için toplu taşımada

        Hande Soral, tatil için toplu taşımada

        Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve oğluyla İstanbul sıcağından kaçmak için tatil yolculuğunda toplu taşıma kullandı. Oyuncu, bu anı; "Daha da sıcak bir yere gidiyoruz" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:59
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        Tatil yolculuğunda toplu taşımayı seçtiler
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        Oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve oğullarıyla birlikte yaz tatiline çıkmaya hazırlanırken, toplu taşımada çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'un bunaltıcı sıcaklarından şikayet eden Soral, fotoğrafın altın;, "İstanbul çok sıcak, bu yüzden daha da sıcak bir yere gidiyoruz." notunu düştü.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Hande Soral
        #İsmail Demirci
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