Tottenham'ın kaptanlarından Harry Kane, Times'ın eki Magazine'e röportaj verdi. 200 milyon sterlinlik değeri olduğu vurgulanan Kane, geçmişi, ailesi ve gelecek planlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Çocukken Arsenal altyapısına giren Kane'den tombul olduğu gerekçesiyle akademiden ayrılması talep edilmiş.

O günleri anlatan yıldız futbolcu, "İnsanlar sizi Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'yla oynarken gördüğünde bunun kolay olduğunu düşünür ancak bunun perde arkasını bilmezler. Ben bu işin oldukça zor olduğunu henüz 8 yaşımdayken anladım. Şanslıydım çünkü ailem bana inandı" dedi.

Arsenal'den reddedilmenin hayatını değiştirdiğini dile getiren Kane, "O günden sonra insanların haksız olduğunu kanıtlamak istedim. Yapabileceğimin en iyisini yapmak için çalıştım. Yapabileceğim her şeyde, spor ya da spor dışı çok rekabetçi bir insan oldum. Bu tip şeyler insana birçok neden verir. Reddedilmek sizi içeride yaralamasına rağmen, negatif düşünceleri pozitife dönüştürebilir. Hatta bu bir fırsata bile evrilebilir" ifadelerini kullandı.

Arsenal'in eski altyapı direktörü Liam Brady geçen günlerde yaptığı açıklamada "Tombuldu, yeteri kadar atletik değildi ve biz fena halde yanıldık. Ama Tottenham bile onu üç dört kez alt liglerdeki takımlara kiraladı. Ama sahip olduğu azimle müthiş bir kariyer inşa etti. Bunu tamamen hak etti." demişti.