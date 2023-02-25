Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

"ZARARI TELAFİ EDECEK BİR HAPİS CEZASI YOK"



"Jane Doe 1" takma adlı kadın oyuncu mahkemede, "O geceye kadar çok mutlu ve kendine güvenen bir kadındım. Sanık bana acımasızca saldırdıktan sonra her şey değişti. Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok." diye konuştu. Weinstein ise suçlamaları reddetti.