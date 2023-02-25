Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

ABD'de Los Angeles Mahkemesi, 2013'te bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanan Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu Harvey Weinsteine, 16 yıl ek hapis cezası verdi

ABONE OL
AA
  • Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

    New York'ta kesinleşmiş 23 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Harvey Weinstein, Los Angeles'ta hakkında devam eden tecavüz davası kapsamında 19 Aralık'ta suçlu bulunmuştu.
  • Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

    Mahkeme, kimliği gizlenen ve "Jane Doe 1" takma adı verilen bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Weinstein'e ilişkin kararını açıkladı. Los Angeles mahkemesi, eski Hollywood yapımcısını 16 yıl hapis cezasına daha mahkum etti. Karar kapsamında, 70 yaşındaki Weinsteine Şubat 2020’de New York’ta verilen 23 yıl hapis cezasına ek olarak 16 yıl daha ceza verildi.
  • Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

    "ZARARI TELAFİ EDECEK BİR HAPİS CEZASI YOK"

    "Jane Doe 1" takma adlı kadın oyuncu mahkemede, "O geceye kadar çok mutlu ve kendine güvenen bir kadındım. Sanık bana acımasızca saldırdıktan sonra her şey değişti. Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok." diye konuştu. Weinstein ise suçlamaları reddetti.
  • Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

    "LÜTFEN BENİ MAHKUM ETMEYİN"

    Karardan önce, "Lütfen beni ömür boyu hapis cezasına çarptırmayın. Bunu hak etmiyorum." şeklinde konuşan Weinstein, masum olduğunu savundu ve "tuzağın" kurbanı olduğunu iddia etti.

    Weinstein, "Jane Doe 1" takma adı verilen kadın oyuncuya Şubat 2013’te şehirdeki bir film festivali sırasında otel odasında saldırmakla suçlanmıştı.
  • Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

    ÇOK SAYIDA KADINA TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANIYORDU

    Weinstein, Şubat 2020'de New Yorktaki mahkemede çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkması ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo" etiketiyle gündeme getirmesi, dünyada kampanyaya dönüşmüştü.

    #MeToo" kampanyasıyla birlikte Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.

    Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından, ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.