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        Haberler Gündem Güncel Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

        Çorum'da içerisinde hasta ve refakatçısı bulunan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:36
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        Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
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        Çorum'da hasta ve refakatçısını hastaneye götüren Mahmut K. idaresindeki ambulans ile Hüseyin Ö'nün kullandığı otomobil, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra sağlık personeli Taha Can S. ve Hediye Ş. ile ambulansta bulunan Fatma T. ve Altın D. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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        #AMBULANS
        #Çorum Haberleri
        #trafik kazası
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