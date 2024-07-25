Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Çorum'da hasta ve refakatçısını hastaneye götüren Mahmut K. idaresindeki ambulans ile Hüseyin Ö'nün kullandığı otomobil, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra sağlık personeli Taha Can S. ve Hediye Ş. ile ambulansta bulunan Fatma T. ve Altın D. yaralandı.