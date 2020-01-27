Hatay'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Kazaya karışa araçlar- Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü- Cenaze aracından görüntü
Hatay'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıHATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Fatih Işık'ın kullandığı 31 L 0218 plakalı hafif ticari araç, İskenderun-Dörtyol kara yolu Kurttepe mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAR 307 plakalı tırla çarpıştı.Kazada, hafif ticari araçtaki Mustafa Gündüz (55) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Işık Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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