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Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremde büyük darbe alan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz yığınları Mileyha Kuş Cenneti yanındaki alana dökülüyor

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DHA
  • Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

    Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerindeki enkaz yığınları, Mileyha Kuş Cenneti ve sulak havzasının içinde bulunduğu alanda toplanıyor. Her gün yüzlerce kamyonun taşıdığı molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor.
  • Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde binlerce can kaybı, yaralanma ve yıkıma neden iki büyük deprem ve artçıları sonrasında bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 
  • Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

    Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde yıkılan veya ağır hasarlı binaların molozları teknik ekiplerce iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor. 
  • Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

    Molozlar Samandağ ilçesinde Mileyha Kuş Cenneti'nin de bulunduğu, çadır kent kurulu Samandağ Deniz Stadyumu'nun yanında belirlenen boş araziye taşınıyor.

     
  • Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

    AYRIŞTIRILIYOR

    Samandağ, Antakya ve bölgede diğer yıkım yaşanan bölgelerden kamyonlara yüklenip bu alana dökülen moloz yığınlarındaki demir, beton ve içeriğindeki diğer ürünler iş makineleri tarafından ayrıştırılmaya çalışılıyor.
  • Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

    Tonlarca ağırlıkta ve geniş bir alanı kaplayan moloz yığınları enkaz dağı görüntüsü veriyor.
  • Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

    ENKAZ DAĞI UZAYDAN GÖRÜLDÜ

    Atlas Uydusu Antakya'daki enkaz dağını görüntüledi. Uydu görüntülerine Mileyha Kuş Cenneti ve sulak havzasının içinde bulunduğu alandaki enkaz yığını yansıdı.
  • Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor

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