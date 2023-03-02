AYRIŞTIRILIYOR

Samandağ, Antakya ve bölgede diğer yıkım yaşanan bölgelerden kamyonlara yüklenip bu alana dökülen moloz yığınlarındaki demir, beton ve içeriğindeki diğer ürünler iş makineleri tarafından ayrıştırılmaya çalışılıyor.