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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da tedirgin eden patlama! Depremzedelere bir kez daha 6 Şubat'ı yaşattılar

        Hatay'da tedirgin eden patlama! Depremzedelere bir kez daha 6 Şubat'ı yaşattılar

        Hatay'ın Defne ilçesinde taş ocağı kurulacak bölgede dinamitle gerçekleştirilen patlamalar vatandaşları tedirgin etti. Patlamalarla Kahramanmaraş depremlerini bir kez daha yaşadıklarını belirten depremzedeler haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:34 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:56
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        Depremzedelere bir kez daha 6 Şubat'ı yaşattılar
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        Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'ndeki dağlık alana kurulacak taş ocağı bölgesinde dinamitle patlama gerçekleştirildi.

        Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama, 6 Şubat depremlerini yaşayan mahallede büyük korkuya neden oldu. Patlamayı hisseden vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdi.

        "DEPREMİ YAŞADIĞIMIZ İÇİN İNSANLAR ÜRKÜYOR"

        Patlamanın deprem etkisi oluşturduğunu belirten depremzede Yılmaz Kireçdağ, "Şu dağın arka tarafında patlama oldu. Buradan da hissedildi. Patlama deprem etkisi oluşturdu. Depremi yaşadığımız için insan ürküyor" dedi.

        "DEPREM OLDU ZANNETTİK"

        Patlamanın etkisiyle sallandıklarını ifade eden Mehmet Bereketoğlu, "Patlamayı epey şiddetli hissettik. Bilinçsizce dinamit patlatılmış. Yıllardan beri burada taş ocağı var ama böyle bir patlama görmedik. Zaten depremi atlatmamışken o kadar şiddetli bir patlama ve sarsıntı oldu ki deprem olduğunu zannettik. Sesin sonra dağın arka tarafından geldiğini hissedince biraz rahatladık. Çok şiddetli bir patlamaydı. Burada çok patlamalar oldu ama bu öyle bir patlama değildi. Patlamanın; sesi, şiddeti ve sarsıntısı epey büyüktü ve tedirgin olduk" şeklinde konuştu.

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        #Hatay
        #Deprem
        #taş ocağı
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