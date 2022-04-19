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Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti trafikte

Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti önceki gün Bebek'te sıkışan trafikte görüntülendi

Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti trafikte
Trafiğe yakalandılar
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Sıkışan trafikte görüntülenen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Trafiğin açılmasıyla yoluna devam eden ikili, ardından hızlıca gözlerden kayboldu.

"HANGİ MESLEĞİ SEÇER BİLMİYORUM"

Öte yandan Hatice Şendil, daha önce, "Can da anne ve babası gibi oyuncu olur mu?" sorusuna "Hangi mesleği seçer bilmiyorum ama hümanist, duyarlı ve adaletli bir birey olması için elimden geleni yapıyorum." diye cevap vermişti.

"KISKANÇ BİR EŞ DEĞİLİM"

Ünlü oyuncu, ayrıca kıskanç bir eş olmadığını belirterek, "Kendini, sınırlarını keşfetmiş, hak görme konusunda kendi sınırını kesin çizmiş bir bireyim. Kıskanma ilkel bir duygu. Gelişmemiş yanı beni rahatsız eder. Tek taraflı değildir. Kıskanma duygusu her yönüyle gelişir. Moliere’in de dediği gibi: Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever." ifadelerini kullanmıştı.

2015 YILINDA EVLENDİLER

2015 yılında nikah masasına oturan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, 2017'de oğulları Can'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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