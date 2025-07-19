Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, tatilde
Oyuncu Hatice Şendil, yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile tatil sezonunu Bodrum'da tatil yapıyor
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Çift, Gündoğan‘daki evlerinin iskelesinde görüntülendi.
Bir süre güneşlenen çiftten önce Hatice Şendil, denize girdi. Sonrasında ise Burak Sağyaşar kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
İkili, ayrı ayrı girdikten denizden birlikte çıktı.
Çift, sonrasında duşlarını alarak, şezlonglarına geçti ve güneşlenmeyi sürdürdü.