Rol aldığı dizinin 36. bölümde sezon finali yapacağı hatırlatılan Hatice Şendil, konuyla ilgili sorulara, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Barış Arduç'un dizinin kadrosuna katılacağı iddialarına yanıt veren Şendil, "Benim henüz o konuyla ilgili bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, sette yaşanan koronavirüs vakalarıyla ilgili ise, "Hepimiz dikkat ediyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Önlemlerimiz çok iyi" şeklinde konuştu.