Hatim duası okunuşu ve türkçe anlamı... Kuran-ı kerim'i hatmettikten sonra hangi dua okunur, ne anlama gelir?

Hatim Duası Okunuşu

Sadekallâhü’l-‘azîm ve belleğa Rasûlühü’l-Kerîm. Ve nahnü ‘alâ zâlike mineş-şâhidîn. Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba’ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn. ya da kısaca Sübhâne Rabbiyel-‘aliyyil-â’lel-vehhâb.

Hatim duası anlamı

''Yüce olan Allah, şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz(a.s) bize ulaştırmıştır.''

Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir.);

'El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin.

Vel-akibetü lil-müttekin. Vela ‘udvane illa ‘alezzalimîn.

REKLAM

Ves-salatü ves-selamü ‘alâ Rasulina Muhammedin ve ‘alihi ve sahbihi ecme'in.''

''Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz.Muhammed(a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.''

''Rabbena takabbel minna inneke ente’s-semi’ul-‘alim.

Ve tüb ‘aleyna ya Mevlana inneke ente’t-tevvabür-Rahim.

Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur’anil-‘aziîm.''''Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

.png

Kuranı Kerimi Hatmettikten Sonra Okunan Dua

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle! Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’an-ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.''

REKLAM

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i tamamlayanların, okuduktan sonra dile getirdikleri özel bir duadır. Allah katında bu duanın kabul edildiğine inanılır. Diyanet tarafından resmi olarak belirtilen bu dua, kişilerin ibadetlerini yerine getirme ve kulluk görevlerini tamamlama niteliklerini içerir. Hatim duası, Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam)'in Kur'an-ı Kerim'i tamamladıktan sonra okuduğuna dair pek çok hadis bulunmaktadır.

Bu hadislerde, ibadetlerin hatimle tamamlanmasıyla ilgili detaylar ve Allah'ın duaları kabul ettiği kişiler hakkında bilgiler yer almaktadır. İbn Kesîr tarafından nakledilen rivayete göre, Peygamber Efendimiz'in (aleyhissalatu vesselam) Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra hatim duası yaptığına dair bir belirti bulunmaktadır.

Ya Rabbi, okuduğum Kur'an-ı Kerim'den elde ettiğim sevabı sevgili Peygamberimiz Muhammed (aleyhissalatu vesselam)'ın, bütün Peygamberlerin, Eshab-ı kiramın, Ehl-i beyt-i nebevinin, Eshab-ı Bedir'in ve Uhud'un, Aşere-i mübeşşere'nin, İmam-ı a'zam Ebu Hanife'nin, diğer büyük İslam alimlerinin ve velilerin ruhlarına hediye ediyorum. Ayrıca Osmanlı Sultanları, Türk Sultanları, Selaheddin-i Eyyubi ve diğer İslam kahramanlarının ruhlarına da hediye ediyorum.

Anne, baba, kardeşler, dedeler, nineler ve diğer akrabalarımızın, ahirete göç eden müminlerin ve Ehl-i sünnete hizmet edenlerin ruhlarına da hediye ediyorum. Ya Rabbi, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle! Ahir ve akıbetimizi hayreyle, son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle. Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle.

REKLAM

.png

Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle, müslümanlara yardım eyle. Riyadan, nifaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, zelil olmaktan, kötü huylardan, bid'atlerden, günahtan, küfürden, ölüm anındaki fitnelerden, zararlı işlerden koru bizi!

Ya Rabbi, güzel ahlak, şükredici kalp, zikredici dil, kabir azabından kurtuluş, ahiret korkusundan kurtuluş, hayırlı ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, çok hizmet etmek, güzel ölüm ve ehl-i sünnet itikadıyla son nefes dile!

Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle. İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, hayırlı birer kul olmamızı nasip eyle. Ana babamıza, evlatlarımıza, akraba ve dostlarımıza hayırlı ömürler ve sıhhat, rüşd ve istikamet ihsan eyle. Amin.

Ey Yüce Rabbimiz!

Sen bütün yaratıklarına merhametlisin, özellikle sana inanan kullarına pek lütufkârsın. Ellerimiz açık, kapına geldik, dualarımızla yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul ederek bizi af kapından boş çevirme Allah'ım! Kıyamet gününün tek hakimi ve sahibi sensin. Bizleri o gün cehennem azabından koru Ya Rabbi!

REKLAM

.png

Biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi ibadet ve itaatin yolundan hiçbir zaman ayırma Allah'ım! Hidayet üzere devamlı kalmayı, muttaki kullarından olmayı, dünya ömrümüzü iffet ve şerefimizle geçirmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım!

Gazabından hoşnutluğuna, cezandan affına, şeytanın şerlerinden senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Allah'ım! Okunan hatimleri kabul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin temiz ruhuna hediye ediyoruz. Sen ulaştır Ya Rabbi!

Diğer peygamberlerin, sahabeyi kiramın, ruhlarına, din-i İslam'a ilimleriyle ve kılıçlarıyla hizmet eden alimlerin, şehitlerin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen ulaştır Ya Rabbi! Amin diyen cemaatimizin ahirete göç etmiş geçmişlerinin ruhlarına, bu hatime katkı sağlayanların ve katılanların ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen ulaştır Ya Rabbi! Özellikle bu hatimin düzenlenmesinde emeği geçen herkesin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ulaştır Ya Rabbi! Günahları varsa, onları iyiliklere dönüştür Allah'ım!

Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki dileklerine hayırla birlikte kavuşmalarını, iki cihanda senin nurunla aydınlanmalarını nasip eyle Allah'ım! Varsa bütün sıkıntılarını gider Allah'ım! Senin affına, merhametine ve lütfuna daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda bizi sensiz bırakma Ya Rabbi! Sana yalvarıyoruz, kapına geldik, bizi reddetme Ya Rabbi!

REKLAM

.png

Allah'ım, senden başkasına Rabb demedik. Sadece sana kulluk ettik ve sadece senden yardım istedik. Biliyoruz ki, işlediğimiz günahlarla senin hoşnut olmadığın şeyler yaptık. Ama sen bizim Rabbimizsin. Senden başka gidecek yerimiz yok. Ceza verirsen de sen bizim Rabbimizsin, affedersen de Rabbimizsin. Sen affedicisin, affi seversin. Bizleri affet Allah'ım.

Ahirete göç etmiş, kemikleri çürümüş olanların kabirlerini Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Makamlarını cennet eyle Allah'ım! Kabirlerinde imanlarının ve Kur'an'ın nurunu onlara paylaştır. Kabirlerini cennet bahçelerine dönüştür. Cehennem azabıyla yakma onları Ya Rabbi!

Beşer olarak yaptıkları hatalar sebebiyle kabir azabı çekenler varsa, okunan Kur'an hürmetine sen onları kurtar Allah'ım! Sevgili Peygamber (asm)'in hürmetine onları affet Allah'ım! Mukaddes yerlerin hürmetine onlara acı Allah'ım!

Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış tüm Müslüman kardeşlerimizin durumunu sana arz ediyoruz Allah'ım! Zalimleri ıslah eyle Ya Rabbi! Islah olmaları mümkün değilse, Kahhar isminle onları cezalandır Ya Rabbi!

Şu anda dünyanın dört bir yanında rahat bir mekanda karnı tok, başı çatı dua etmek bile nefsimize ağır gelirken, onların durumunu düşünüyoruz Allah'ım! Geceleyin soğukta aç karnıyla köşelerde ölümü bekleyen kardeşlerimiz için endişeleniyoruz. Onların dualarını esirgememiz ve onların hesabını veremememiz için bize yardım et Allah'ım!

REKLAM

.png

Elhamdu lillahi rabbi'l-alemin, ve'l-akibetu lil-muttekîn, ve's-salatu ve's-selamu alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve ashabihi ecmaîn. Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Dualarımızı Yüce Rabbimize iletirken, O'nun sonsuz lütfu ve merhametine sığınıyoruz. Rabbimiz, bütün varlıklarına merhametlidir, özellikle de O'na samimiyetle yönelen kullarına karşı büyük bir lütfu vardır. Dualarımızla O'na sığınırken, bizi affetmesi için O'nun kapısını çalıyoruz, af kapısını bize kapatmasın diye yalvarıyoruz.

Kıyamet gününün tek hakimi ve sahibi Rabbimizdir. O'nun azabından korunmak için O'na sığınıyoruz, O'nun rahmetine ve merhametine güveniyoruz. Biz sadece O'na kulluk ederiz, yalnız O'ndan yardım dileriz. İbadet ve itaatin yolundan ayrılmamak için O'na sığınıyoruz.

Rabbimiz, bizi doğru yolda sabit kılmasını, takva sahiplerinden olmamızı ve dünya hayatımızı iffet ve şerefle geçirmemizi diliyoruz. Kızgınlığından hoşnutluğuna, cezasından affına sığınıyoruz. Affeden ve affetmeyi seven Rabbimizden af diliyoruz.

Okuduğumuz Kur'an'ı Rabbimizin huzurunda kabul etmesini diliyoruz. O'nun sevgili Peygamberi Hz. Muhammed'in (sav) ruhuna hediye ediyoruz, diğer peygamberlerin, sahabenin ve din uğruna hizmet edenlerin ruhlarına ulaşmasını istiyoruz.

Amin diyen cemaatimizin ahirete göç etmiş tüm fertlerinin ruhlarına, bu topluluğumuzun ve bu hatime katılanların emeği geçen herkesin ruhlarına hediye ediyoruz. Günahları varsa, onları iyiliklere dönüştürmesini diliyoruz.

Hatime katılan kardeşlerimizin dileklerine kavuşmalarını, her iki dünyada da nuranî olmalarını istiyoruz. Varsa bütün sıkıntılarını gidermesini diliyoruz. Allah'ım, bu zamanda senin affına ve merhametine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Sensiz bırakma, dualarımızı kabul et ve bizi reddetme. Sana yalvarıyoruz, kapına geldik. Biz sadece sana Rabb diyoruz. Sadece sana kulluk ediyoruz, sadece senden yardım istiyoruz. Affet, affetmeyi seven Rabbimiz.

Ahirete göç etmiş herkesin ruhuna, cennet bahçelerinde yeri olmasını diliyoruz. Kabirlerinde imanın ve Kur'an'ın nuru olmasını diliyoruz. Allah'ım, zulme uğrayanların yardımcısı ol, zalimlere karşı koy. Bu dünyada zorluk çeken tüm Müslüman kardeşlerimize yardım et. Bu zor zamanlarda dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimize dua ediyoruz. Onların acılarını hissediyor ve dualarımızı onlar için gönderiyoruz. Allah'ım, bu bilinci bize ver.