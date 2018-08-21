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Hava durumu: Bayramda hava durumu nasıl? Bugün İstanbul - Ankara - İzmir hava durumu

Hava durumu, Kurban Bayramı vesilesiyle yakınlarını ziyaret etmek isteyen ve bayram tatili ile ilgili plan yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki bayramda hava durumu nasıl? Bugün, Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı?İşte meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporu...

21.08.2018 - 08:48 | Güncelleme:

Kurban Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyen veya bayram ziyaretlerine gitmek isteyenlerin araştırma konularının başında hava durumu yer alıyor. Özellikle 3 büyük kentte yani İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda yağmur yağacak mı? sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Peki; bayramda hava durumu nasıl olacak? Bayramın birinci günü yani bugün Ankara, İstanbul ve İzmir hava durumu nasıl? Bayramda yağmur yağacak mı? İşte cevabı...

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK - YAĞMUR YAĞACAK MI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Ege ile Eskişehir, Bolu, Bursa’nın güneyi, Balıkesir’in doğusu, Burdur, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul il genelinin ise Kurban Bayramı'nın birinci günü parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan megakentle ilgili yağış uyarısı yapılmadı.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre bölge genelinin az bulutlu ve açık,zamanla parçalı bulutlu,Bolu il genelinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir içinse meteorolojinin tahminleri şu yönde:

Bölge geneli az bulutlu ve açık, Aydın'ın güney ve doğu kesimleri öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağılı geçecek.

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