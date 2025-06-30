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        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!

        Haftanın ilk iş gününde sıcaklıklar; batıdan doğuya azalıyor. Yurdun batısında sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinde, doğuda ise 2-5 derece daha düşük bekleniyor. 9 kent için "sarı" alarm ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için sağanak uyarısı var. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 06:29 Güncelleme: 30.06.2025 - 07:25
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        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR

        Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        9 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz ise şöyle: "Adana, Adıyaman, Artvin, Hakkari, Malatya, K.Maraş, Rize, Trabzon ve Van."

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

        ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 30, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu

        BALIKESİR: 32, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 33, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

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        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 29, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 27, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 26, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 27, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık

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