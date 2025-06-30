2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
Haftanın ilk iş gününde sıcaklıklar; batıdan doğuya azalıyor. Yurdun batısında sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinde, doğuda ise 2-5 derece daha düşük bekleniyor. 9 kent için "sarı" alarm ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için sağanak uyarısı var. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR
Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
9 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz ise şöyle: "Adana, Adıyaman, Artvin, Hakkari, Malatya, K.Maraş, Rize, Trabzon ve Van."
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:
ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 30, Parçalı bulutlu
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık
BURSA: 31, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu
BALIKESİR: 32, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 33, Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 29, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 28, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 27, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 26, Parçalı bulutlu
SİNOP: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 27, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık