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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.