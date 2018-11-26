Hava durumu | Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor! Ankara, İstanbul hava durumu
26.11.2018 - 08:29 | Güncelleme:
Meteoroloji tarafından İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Saat verilerek yapılan uyarıda megakentte yaşayanlar sağanak yağışa karşı tedbirli olmaya davet edildi. İşte yurt geneli bölge bölge hava durumu ve Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...
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Meteoroloji tarafından İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
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Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Yurt genelinde hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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İstanbul il genelinde ise sağanak yağışlı havanın özellikle saat 12.00 ve 24.00 arasında etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 14 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
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Ankara'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı...
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EGE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat), kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Hatay, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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KARADENİZ HAVA DURUMU
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Orta ve Doğu Kardeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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