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        Haberler Dünya Hava kirliliğini önlemek için önlem: Madrid'de çevre kriterlerini karşılamayan eski araç yasaklandı | Dış Haberler

        Hava kirliliğini önlemek için önlem: Madrid'de çevre kriterlerini karşılamayan eski araç yasaklandı

        Hava kirliliği sorununun en fazla yaşandığı yerlerden biri olan Madrid'de çevre kriterlerini karşılamayan eski araçların şehirde dolaşımı yasaklandı. Yeni uygulamayla, 400 bine yakın eski aracın kente girişinin yasaklanması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:45
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        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
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        Avrupa'daki büyük şehirler içinde hava kirliliği sorununun en fazla yaşandığı yerlerden biri olan Madrid'de, dizelde 2006, benzinli de 2000 yılından eski araçların dolaşıma çıkmasına yasak getirildi.

        Madrid Belediyesinin aldığı kararla 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren uygulama gereği, dizelde 2006 ve benzinli de 2000'den eski araçlar ile Madrid'de 1 Ocak 2022'den sonra ikametgahı başlayan, taşıt vergi pulu bulunmayan veya dışarıdan gelen eski araçların kent trafiğine girmesi yasaklandı.

        Çevre kirliliği önlemleri kapsamında Mayıs 2021'den bu yana Madrid'de kent merkezi için belirlenen "düşük emisyonlu bölge" ile "M-30" adlı merkeze en yakın çevre yolunu kapsayan trafik alanında dolaşımları engellenen eski araçlara, yasağa uymamaları halinde 200 avro para cezası (erken ödemede 100 avro) verilecek.

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        Belediye, çevre kriterlerini karşılamayan araçların kontrolünü yapmak için kent merkezine ve M-30 çevre yolu üzerine 500 kamera yerleştirildiğini duyurdu.

        Yeni uygulamanın, 400 bine yakın eski aracın kente girişini engellemesi öngörülüyor.

        "DÜŞÜK EMİSYONLU BÖLGELER" UYGULAMASI

        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevre kirliliğini önlemek için belirlenen "düşük emisyonlu bölgeler" uygulaması yaklaşık 320 kentte uygulanıyor.

        Madrid, çevreye zararlı gazları azaltmak ve nitrojen dioksiti metreküp başına 40 mikrogram olan minimum seviyeye getirmek için 1999-2010 döneminde sürekli olarak AB'den uyarılar almıştı.

        Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, "Madrid nihayet nefes alıyor" diyerek, nitrojen dioksit verilerinin düştüğünü duyursa da çevre kirliliğine karşı önlemlerde Madrid, AB kriterlerini halen tam olarak yerine getirmiyor.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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