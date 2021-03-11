Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Havucun faydaları nelerdir? Havuç göze iyi gelir mi? Kısaca içerisindeki vitaminler

Havucun faydalaları araştırılıyor. Salataların vazgeçilmez malzemelerinden biri olan havucun faydaları merak ediliyor. Hem lezzetli hem de oldukça faydalı olan havucun göz iyi gelip gelmediğinin yanıtı aranıyor. Peki, Havucun faydaları nelerdir? Havuç göze iyi gelir mi? İşte havucun içerisindeki vitaminler

Havucun faydaları nelerdir? Havuç göze iyi gelir mi? Kısaca içerisindeki vitaminler

Havuç genellikle sağlıklı gıdalardan biri olarak düşünülür. Nesillerdir özellikle göz sağlığı için iyi olduğu söylenegelmiştir. Gevrek, lezzetli ve son derece besleyicidir. Havuç beta-karoten, lif, K vitamini, potasyum ve antioksidanların özellikle iyi bir kaynağıdır. Havuçların bir dizi sağlık yararları vardır. Havuçlar kilo kaybı dostu bir gıdadır ve daha düşük kolesterol seviyeleri ve gelişmiş göz sağlığı ile bağlantılıdır. İçerisindeki karoten antioksidanları da kanser riskinde azalma ile bağlantılıdır. Sarı, beyaz, turuncu, kırmızı ve mor gibi birçok renkte bulunurlar.

HAVUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin Kaynağı: Havuçların yararlarının çoğu, beta-karoten ve lif içeriğine bağlanabilir. Bu kök sebzeler de iyi bir antioksidan, potasyum, K vitamini, sodyum, fosfor, kalsiyum, C vitamini, niasin ve B6 vitamini kaynağıdır. Diğer besinler arasında A vitamini, E vitamini, Folat, çinko ve demir bulunur.

Meme ve Kolon Kanserini Önler: Beta-karoten tüketimi, başta akciğer kanseri olmak üzere, birkaç kanser riskini azaltmıştır. Araştırmacılar, günde 1,7 ila 2,7 miligram arasında artan beta-karoten tüketiminin akciğer kanseri riskini %40'tan fazla azalttığını keşfettiler. Ortalama bir havuç yaklaşık üç miligram beta-karoten içerir. Yine yapılan ayrı bir çalışmada, araştırmacılar lif bakımından zengin havuç yemeğinin kolon kanseri riskini %24 oranında azalttığını bulmuşlardır. Havuç yiyen kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının beş ila sekiz kat daha az olası olduğu düşünülmektedir.

Kolesterolü Düzenler: Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına neden olan önemli bir faktördür. Düzenli havuç tüketimi kolesterol seviyelerini azaltır. Bu nedenle, kalp ile ilgili sorunları önlemek için sağlıklı bir dozda havuç tüketmek gerekmektedir. Havuçların terapötik değerleri üzerinde yapılan bir araştırmada, günde ortalama 370 gram çiğ havucun üç hafta boyunca tüketilmesi halinde kolesterol seviyesinin yüzde 11 oranında düştüğü belirlenmiştir. Ayrıca bir grup İsveçli bilim adamı, havucun kalp krizi geçirme riskini azalttığını keşfetti. Bir başka çalışmada, daha fazla havuç yiyenlerin, daha az havuç tüketenlere kıyasla 1/3’lik bir kalp krizi riski taşıdığı bulunmuştur.

Görme Kabiliyetini Geliştirir: A vitamini eksikliği loş ışıkta bazı görme zorluklarına neden olabilir. Havuçlar A vitamini açısından zengin olduğundan, havucun antioksidan kapasitesini belirlemeye yönelik bir çalışma da görme keskinliğini iyileştirmek ve gece körlüğünün yaşlandıkça ilerlemesini engellemede başarılı olduğunu göstermektedir.

Diyabet Kontrolü: Havuçlar, içerisindeki karotenoidlerden dolayı kan şekeri regülasyonu için iyidir. Karotenoidler, insülin direncini ters olarak etkiler ve böylece kan şekerini düşürerek diyabetiklerin normal ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, kullanılan ve vücut tarafından metabolize edilen insülin ve glukoz miktarını da düzenlerler. Antiseptik nitelikleri vardır ve bu nedenle laksatifler, vermikitler ve karaciğer rahatsızlıkları için bir ilaç olarak kullanılabilirler. Havuç yağı kuru ciltler kullanılabilir, çünkü cildi daha yumuşak, pürüzsüz ve daha sıkı yapar. Dahası, havuç suyunun mide ve gastrointestinal sağlığı geliştirdiği kanıtlanmıştır.

Düşük Kan Basıncı: Bilimsel araştırmalar, havuçta bulunan kumarinin hipertansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bunlar, bir vazodilatatör olan ve kan damarlarınızdaki ve arterlerdeki gerginliği rahatlatan böylece kan dolaşımını arttıran zengin potasyum kaynaklarıdır. Bu mineral ayrıca vücuttaki organların işlevini artırmaya ve kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon, doğrudan ateroskleroz, felç ve kalp krizleriyle bağlantılıdır, yani bu havuçların kalp sağlığı için faydalı başka bir yönü.

Bağışıklığı Artırır: Havuç bir dizi antiseptik ve antibakteriyel özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirmek için idealdir. Sadece bu değil, zengin bir C vitamini kaynağı olarak beyaz kan hücrelerinin aktivitesini uyarır ve bu da insanların bağışıklık sistemindeki en önemli unsurlardan biridir.

Sindirimde Yardımcı: Çoğu sebze gibi havuç da önemli miktarda diyet lifine sahiptir ve lif, iyi sindirim sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan biridir. Lif, dışkının sindirim yolu boyunca düzgün bir şekilde geçmesine yardımcı olur ve peristaltik hareketi ve gastrik sıvıların salgılanmasını uyarır. Bu kabızlık gibi durumların şiddetini azaltır ve kolorektal kanser de dahil olmak üzere çeşitli ciddi hastalıklardan kolon ve midenizi korur. Lif ayrıca fazla LDL kolesterolü (kötü kolesterol) arterler ve kan damarlarından atmaya yardımcı olarak kalp sağlığını da güçlendirir.

Ağız Sağlığını Geliştirir: Havuçlardaki organik bileşikler iyi mineral antioksidanlardır ve aynı zamanda diş etlerini uyarır ve fazla tükürük salgılar. Tükürük alkali bir maddedir ve sıklıkla kavite (diş çürüğü),ağız kokusu ve diğer ağız sağlığı risklerine yol açabilen bakteriler ve yabancı cisimlerle savaşır.

İnme Riskini Azaltır: Her gün bir havuç yemek, inme riskini %68 oranında azaltır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatmi çiçeği faydaları nelerdir? Boğaz ağrısı, öksürüğe faydaları var mı? Bebeklere verilir mi?
NEDİRBu renkli çiçeklerin faydaları saymakla bitmiyor!
Haşhaşın faydaları ve zararları nelerdir? Haşhaş neye iyi gelir?
NEDİRİşte haşhaşın faydaları ve zararları
Harnup pekmezinin faydaları nelerdir? Harnup pekmezinin sperm, cinsel faydaları
NEDİRFaydaları saymakla bitmiyor: Mucizevi Harnup Pekmezi
Hardalın faydaları ve zararları nelerdir? Hardalın saça yararları N1
NEDİRİşte hardalın faydaları ve zararları
Hardal tohumunun faydaları nelerdir? Hardal tohumunun saça ve cilde yararları N1
NEDİRHardal tohumunun faydaları nelerdir?
Kaza kırım raporu nedir? Kaza kırım ne demek, anlamı ne?
NEDİRKaza kırım ne demek?
Feminizm nedir? Feminizm dalgaları nedir? 1. dalga, 2. dalga ve 3. dalga feminizm farkları ve tarihi
NEDİRFeminizm nedir?
Arap Ligi nedir? Arap Ligi üye ülkeleri hangi ülkeler?
NEDİRArap Ligi nedir?
Baba Marta, Marteniçka hikayesi ve yapımı: Martenikça, Baba Marta ne demek, anlamı nedir?
NEDİRMarteniçka nedir, nasıl yapılır, hikayesi ne?
Marteniçka nedir? Martipi, Martenitsa, Martenikça ne demek, anlamı nedir? İşte Baba Marta, Marteniçka hikayesi
NEDİRMarteniçka nedir?