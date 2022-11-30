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'Hayat Bugün'de bu akşam duygusal anlar yaşanacak

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Hayat Bugün'ün bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Aras’ın 'Gitme Kal Bu Şehirde' isimli parçayı seslendirdiği duygu dolu sahnede Aras ve Derin birbirini düşünürken, ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor

'Hayat Bugün'de bu akşam duygusal anlar yaşanacak
'Hayat Bugün'de bu akşam duygusal anlar yaşanacak
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Aras’ın 'Gitme Kal Bu Şehirde' isimli parçayı seslendirdiği duygu dolu sahnede Aras ve Derin birbirini düşünürken, ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor.

HAYAT BUGÜN’ÜN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hastanedeki şiddet olayının yankıları devam ederken Aras sağ kurtulmuştur ama kolundaki hasar yüzünden cerrahlığa ara vermesi gerekiyordur. Aras bu gerçeği kabul etmekte zorlanır ve arkadaşlarından tek bir şey ister; kendini zaten suçlu hisseden Derin’in bunu bilmemesini... Derin ise bu suçluluk duygusuyla savaşmak için kendini işe vermiştir, uykusuz günlerinde onu ayakta tutan tek şey ise ilaçlarıdır. Öte yandan Barış kanser tedavisine başlayacaktır ancak sokakta gördüğü, ayağı enfeksiyon kapmış bir dilenci kız tüm gününün değişmesine neden olur. Ali Haydar ve Andaç ise intihar teşebbüsüyle gelen bir hastanın ailesinde çok daha karanlık bir sır ortaya çıkarırlar. Finalde tam tüm yaralar sarılmış, hastane Aras’ın sürpriz doğum günü partisi için toplanmışken bilmedikleri bir gerçek vardır; şehrin iki farklı ucunda, hem Derin hem Barış’ın hayatı tehlikededir!

Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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