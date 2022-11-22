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Haberler Televizyon 'Hayat Bugün'de Hisarönü Hastanesi'nde korku dolu anlar
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Hisarönü Hastanesi'nde korku dolu anlar

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Hayat Bugün'ün yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Hisarönü Hastanesi’nde korku dolu anların yaşandığı tanıtımda Aras, hastaneye gelen yeni gelin bir hastayı tedavi ediyor

'Hayat Bugün'de Hisarönü Hastanesi'nde korku dolu anlar
Hisarönü Hastanesi'nde korku dolu anlar
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Hisarönü Hastanesi’nde korku dolu anların yaşandığı tanıtımda Aras, hastaneye gelen yeni gelin bir hastayı tedavi ediyor. Ailesinden kaçan genç kızı korumak isteyen Aras, çıkan kargaşada silahlı saldırıya uğrayarak vuruluyor. “Aras’a ne olacak?” sorusu merak konusu olurken, izleyiciyi soluksuz izleyecekleri bir bölüm bekliyor.

'HAYAT BUGÜN'ÜN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hem Barış hem de hastane için çok önemli olan Domino Nakil Zinciri’nde, Suzan için de çok kıymetli olan bir hasta vardır: İrem! Suzan, İrem’le beraber geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Bölüm boyunca Domino Nakil Zinciri’ndeki hastaların iyileşmesi için çalışan doktorlarımız, donörlerden birinin nakle uygun olmamasıyla çemberi tamamlamak için kolları sıvarlar. Aras ve Derin hem aralarındaki ilişkiyi çözmeye hem de vurularak hastaneye gelen Gazal’a yardım etmeye çalışırlar. Gazal ve dayısı Cihan’ın peşindeki adamlardan kaçması gerekmektedir. Aras, Gazal için kendini tehlikeye atar. Andaç, Ceylan’ın koruyucu ailesi olmak için çırpınırken, Ali Haydar oğlu Elçin’le arasını düzeltmeye çalışır. Finalde ise Hisarönü’nü kötü bir sürpriz beklemektedir.

Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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