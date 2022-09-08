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'Hayat Bugün' yabancı basından da büyük ilgi gördü

SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan O3 Medya yapımı 'Hayat Bugün', yabancı basında da büyük ilgi gördü. 'Hayat Bugün', ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak ekranlara yansıyacak 

'Hayat Bugün' yabancı basından da büyük ilgi gördü
'Hayat Bugün' yabancı basında
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SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı medikal draması ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün' yabancı basında da ilgi odağı oldu.

New Amsterdam dizisinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını üstlenen David Schulner’in de bizzat katıldığı okuma provasında ilk kez bir araya gelen sevilen oyuncular; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol’un o güne ait kareleri başta www.hollywoodreporter.com olmak üzere www.c21media.net, www.deadline.com gibi hatırı sayılır mecralarda yer alarak dünya basınında da haber oldu.

‘New Amsterdam’, Dr. Eric Manheimer'ın "On İki Hasta: Bellevue Hastanesinde Yaşam ve Ölüm" adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan esinlenerek ekrana taşınmıştı. Orijinal dizinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını David Schulner üstlenirken dizinin yapımcıları arasında Peter Horton da bulunuyor. Orijinal seri, Mount Moriah, Pico Creek Productions ve NBC için Universal Studio Group'un bir bölümü olan Universal Television tarafından üretildi.

Senaryo uyarlamasını Ayça Üzüm ve Cansu Çoban’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Çiğdem Bozali’nin üstlendiği ilk orijinal uyarlama olan ‘Hayat Bugün’ güçlü hikayesi ve dikkat çeken kadrosuyla çok yakında SHOW TV ekranlarında olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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