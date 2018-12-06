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Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar

06.12.2018 - 11:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çoğu kişinin bilmediği bu ufak detaylar hayatınızı kolaylaştırıyor! İşte hayatı kolaylaştıran ufak detaylar

  • 1 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    Lavabo üzerinde bulunan delik, suyun normal gider deliğinden akmaması sonrası lavaboya dolan suyun taşmasını önlemek için ikinci bir gider yolu olarak düşünülmüştür.

  • 2 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    Lavaboyu suyla doldurmak için tıkaç kullanarak lavabo giderini tıkadığımızda da o delik taşma seviyesini bize gösterir. O deliğe gelince musluğu kapatmazsak su dışarıya taşmaz oradan tahliye olur.

  • 3 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    Çantaların birçoğunun merkezinde bulunan parçanın konulma nedeni tasarım özelliğinden kaynaklanmıyor.

  • 4 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    Çantadaki bu parçaya kirpik sekmesi deniyor. Kirpik sekmesi, ayakkabılarınızı çanta yerine dışarıya asmaya yarayan bir aparat. Örneğin, bir spor salonuna gittiniz. Eşyalar, havlular derken ayakkabılara yer kalmadığını gördüğümüzde, ayakkabıları bu alana bağlayarak, çantanızı sıkıştırmadan ayakkabılarınızı taşıyabilirsiniz.

  • 5 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    ŞEKER PAKETİ

    Benjamin Eisenstadt tarafından tasarlanmış olan bu şeker paketlerinin altında yatan fikir, aslında paketin ucunu yırtmak değil, paketi ortadan kırmak. Bu şekilde paketin içindeki bütün şeker paketi sallamayı gerektirmeden bardağa kolayca dökülüyor.

     

  • 6 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    KULAK İÇİ KULAKLIK

    Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

  • 7 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    7 | 53

    Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

  • 8 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    8 | 53

    Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

  • 9 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    9 | 53

    EKSTRA KUMAŞLAR

    Kıyafet aldığımızda yanında gelen yedek düğmeler ile parça kumaşlar dikkatinizi çekti mi?

     

  • 10 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    10 | 53

    Yama yapmak için olduklarını düşünebilirsiniz.

  • 11 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    11 | 53

    Ancak son derece küçük olduklarını göz önünde bulundurursak, bu amaç için kullanmaya pek de uygun değil.

  • 12 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    12 | 53

    Bu parçaların kıyafetlere eklenme amacı; kıyafetlerin değişik deterjan ve temizliyicilerin nasıl tepki verdiğini görmenizi sağlamak.

  • 13 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    13 | 53

    Kullanmadan önce bu parça üzerinde temizlik testi yapabilirsiniz.

  • 14 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    14 | 53

    KOT PANTOLON ÜZERİNDEKİ METAL DÜĞMELER

    Kot pantolonları günlük hayatınızda sıkça kullananlardansanız üzerindeki metal düğmelerin neye yaradığını merak etmişsinizdir. Ya da gerçek bir amaçları olup olmadığını...

  • 15 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    15 | 53

    Bu düğmelerin aslında geçmişte bir amacı vardı. İlk kot markası kurucusu Levi Strauss bu zımbaları kotları sağlamlaştırmak için kullandı.

  • 16 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    16 | 53

    Kotlar Amerika'da çalışan maden işçilerinin kıyafetleriydi. Aşırı kullanım sonrası yıpranıp ömürleri kısa oluyordu.

  • 17 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    17 | 53

    Kıyafetlerin yıpranan yerlerinin birleşmesi için zımba dikmek çözüm olarak düşünüldü.

  • 18 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    18 | 53

    Kotun en çok gerilen yeri metal ile perçinledi. Bu anlık bir çözüm olarak kalmadı. Zaman içerisinde teknoloji ve üretim malzemesi değişse de kot pantolonların vazgeçilmezi haline geldi.

  • 19 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    19 | 53

    TEL TOKALARDAKİ ZİGZAGLAR

    Tel toka, kadınlar için neredeyse vazgeçilmezler arasında. Tel tokların bir tarafının zigzaglı diğer tarafının düz olduğunu fark etmişsinizdir.

  • 20 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    20 | 53

    Bunun sebebini öğrendiğinizde aslında pek çok kişinin tokaları bugüne kadar yanlış taktığını fark edeceksiniz.

  • 21 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    21 | 53

    Çoğu kişinin yaptığının aksine düz kısmı üste, zigzaglı kısmı alta gelecek şekilde kullanırsanız, daha iyi bir saç tutuşu ve daha az yıpranma sağlamış olursunuz.

  • 22 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    22 | 53

    KLAVYEDEKİ F VE J HARFLERİNİN ALTINDAKİ ÇIKINTILAR

    Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

  • 23 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    23 | 53

    Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

  • 24 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    24 | 53

    KUMAŞ PANTOLONLARIN DÜĞME KISMINDAKİ KÜÇÜK HALKA

    Kumaş pantolonların düğme kısmındaki küçük halkanın süs olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

  • 25 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    25 | 53

    Bu parça kemer dilinin takılması için kullanılır. Pantolonun kemerin altından kayarak düşümesini ve kötü bir görüntü oluşturmasını önlemek için kemer dili buradan geçirilir.

  • 26 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    26 | 53

    Kemer, pantolonun ön kısmının aşağıya kaymasını engeller.

  • 27 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    27 | 53

    UMUMİ TUVALETLERDEKİ KISA KAPILAR

    Kapının tam olmamasının avantajı acil bir durum anında, tuvalette kimin olduğunu ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlayabilmek.

  • 28 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    28 | 53

    TÜKENMEZ KALEM KAPAKLARINDAKİ DELİK

    Tükenmez kalem kapaklarındaki delik, kapağın yutulması sonrası olası boğulma riskini azaltmak için yapılmış.

  • 29 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    29 | 53

    Küçük bir çocuk yanlışlıkla kalem kapağını yutarsa, o delik nefes yolunun tamamen kapanmasını engelliyor.

  • 30 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    30 | 53

    UÇAK CAMLARINDAKİ DELİKLER

    Uçak camlarındaki küçük deliklerin iki nedeni vardır.

  • 31 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    31 | 53

    Birisi hava basıncını dengelemek, diğeri camın buğulanmasını engellemek.

  • 32 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    32 | 53

    CONVERSE AYAKKABILARINDAKİ DELİKLER

    Anlamsız gibi görünen converse model ayakkabılardaki deliklerin amacı, ayak içini havalandırmak.

  • 33 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    33 | 53

    Ayrıca uzun olan bağcıkları bağlamak için de ekstra bir alan olarak düşünülmüş.

  • 34 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    34 | 53

    Çünkü bu ayakkabılar aslında basketbolcular için üretilmiş.

  • 35 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    35 | 53

    MAKET BIÇAĞININ ARKA KISMINDAKİ YARIK

    Körelmiş maket bıçağının kırılıp çıkarılması için kullanılır.

  • 36 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    36 | 53

    Körelen parça buraya sokulur ve bıçak hafifçe eğilerek kırılır.

  • 37 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    37 | 53

    FERMUARLARDAKİ TIRNAKLAR

    Fermuar tırnaklarının görevi fermuarın açma kısmı üzerine getirildiğinde, fermuarın kendiliğinden açılmasını önlemektir.

  • 38 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    38 | 53

    Bir nevi kilit mekanizması görür.

  • 39 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    39 | 53

    CİPS PAKETİNDEKİ HAVA

    Paket içerisindeki hava, cipslerin taşıma, depolama ve benzeri işlevler sırasında ezilip kırılmasını önlemeye yönelik bir hava yastığıdır.

  • 40 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    40 | 53

    KREM KUTUSU KAPAKLARINDAKİ SİVRİ YER

    Kapaktaki sivri yeri kullanarak, tüpün ağız kısmındaki ambalaj kağıdını açabiliriz.

  • 41 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    41 | 53

     Kapağı ters çevirip krem tüpüne bastırdığınızda çok rahat açıldığını göreceksiniz.

  • 42 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    42 | 53

    YÜRÜYEN MERDİVEN KENARLARINDAKİ FIRÇALAR

    Bu fırçaların amacı, merdiven ile yan panel arasına herhangi bir nesnenin sıkışmasını ve mekanizmanın bozulmasını engellemek, tehlike yaratmasını önlemektir.

  • 43 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    43 | 53
  • 44 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    44 | 53

    TENCERE SAPINDAKİ DELİK

    Tencere sapındaki deliğin iki işlevi var. Birincisi tencereyi asmaya yarar. İkincisi kirli kaşığınızı ucu tencereye dökülecek şekilde koyabilmeye yarar.

  • 45 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    45 | 53

    IPHONE'DAKİ KÜÇÜK DELİK

    Iphone telefonların arkasında kamera ile flash arasındaki küçük delik, aslında siz arka kamerayı kullanırken devreye giren mikrofon bölgesidir.

  • 46 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    46 | 53

    ASMA KİLİTLERİN ALTINDAKİ DELİK

    Bilinenin aksine o deliğe bir şey sokarak açılmasını sağlayamazsınız.

  • 47 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    47 | 53

    Amacı, yağmur altına kalan ya da çamurda kirlenen kilitlerin içindeki nemin veya suyun kurumasını sağlamaktır.

  • 48 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    48 | 53

    SPAGHETTİ KEPÇESİNDEKİ DELİK

     

    Bir çok insan bu deliğin sıcak suyun süzülmesi için yapıldığını düşünse de aslında kullanım amacı farklıdır.

  • 49 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    49 | 53

    Asıl amacı porsiyon ayarı yapmaktır.

  • 50 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    50 | 53

    FİLM ÇEKİMLERİNDE KULLANILAN KLAKET

    Film çekimlerinde kameralar sesi kaydetmezler. Bunun yerine sesi daha iyi kaydeden mikrofonlar kullanılır. Ses ve görüntüyü mükemmel şekilde eşlemek için uğraşan montaj (kurgu) yapanların işini kolaylaştırmak için çekim öncesi klaket vurularak çat sesi kaydedilir.

  • 51 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    51 | 53

    Böylelikle kurgu sırasında o sese bakılarak eşleşme yapılır. Ayrıca klaket üzerindeki sahne, bölüm, tekrar, tarih, yönetmen v.b. ayrıntılar yer alır.

  • 52 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    52 | 53

    KOT PANTOLONLARDAKİ CEP

    Kot pantolonlardaki bu küçük cepler, 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.

  • 53 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
    53 | 53

    KUTU İÇECEKLERİN AÇMA KAPAĞINDAKİ DELİK

    Fotoğrafta da görüldüğü gibi, kutu içeceklerin açma kısmındaki delik, pipet tutması amacıyla yapılmıştır.

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