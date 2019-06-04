ALİ TATAR'IN EŞİ NİLÜFER TATAR

'ALİ'SİZ GEÇEN YILLAR

FETÖ'NÜN İFTİRALARIYLA TUTUKLANMAYA KARŞI ÇIKTI, İNTİHAR ETTİ

Yarbay Ali Tatar... Türk Silahlı Kuvvetleri ve ülkesine 20 yıl hizmet etti. Türkiye'nin bir örgütün kumpasına düştüğü günlerde, hiç bir insanın kaldıramayacağı iftiralara uğradı. O iftiralarla hakkında tutuklama kararı verilince dayanamadı, intihar etti. Ali tatar intiharıyla, haksızlığa ve hukuksuzluğa isyanın da diğer adı oldu. Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, kendi ifadesiyle 'ali'siz geçen yıllarını ve bıraktığı izleri Hayatın İçinden'de anlattı...

ATATÜRK SINIFI

HARBİYELİ MUSTAFA KEMAL'İN ÖYKÜSÜ

"SINIFIMIZ KARANLIK AMA YÜREĞİMİZ ÇOK AYDINLIK"

Mustafa Kemal Atatürk, 13 yıllık askeri eğitim hayatının 6 yılını Harbiye Harp Okulu'nda geçirdi.

Harbiye sıralarında tanıştığı komutanlarla birlikte Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza çarpıştı. Mustafa Kemal, eğitim aldığı yılları "sınıfımız karanlıktı, yüreğimiz çok aydınlıktı" diye anlatıyordu. Tarihçi Albay Ömer Faruk Arslan, Atatürk'ün askeri eğitim aldığı o sınıfı ve eğitim hayatını Hayatın İçinden'de anlattı...

MADENCİ MURAT

'ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM MI' DİYEN MADENCİ ANLATTI:

"IŞIĞI GÖRDÜĞÜM ZAMAN ÇOK ŞÜKÜR DEDİM"

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciası, Türkiye'nin en acı günlerinden biriydi. Facia gecesi yaralı bir madencinin ağzından dökülen sözler ise 5 yıl geçmesine rağmen halen hafızalardan silinmedi. O madenci ambulansa bindirildiği sırada sağlık görevlilerine seslendi. Sedyeyi kirletmemek için “çizmelerimi çıkarayım mı “diye sordu. Acının içinde gizlenen o ince ruh, Murat Yalçın'a aitti. Yalçın, facia gününü Hayatın İçinden'de anlattı.

RAYLARDAKİ KAHRAMANI

İNTİHARA KALKIŞAN KIZ ÇOCUĞUNU KURTARDI

"O AN TREN GELİYORDU, TEREDDÜT EDEMEZDİM"

Ercan Kaya... Her sabah olduğu gibi işyerine gitmek için tren istasyonuna geldi. Bineceği treni beklemeye başladı. İşte tam o anda bir kız çocuğu raylara atladı. Hızla gelen trenin altında ölümünü beklemeye başladı. O anları gören Ercan Kaya'nın sadece bir kaç saniyesi vardı. Bir saniye bile düşünmeden, ölümü hiçe sayıp o da raylara atladı. Kız çocuğunu kurtardı. Gönüllerin kahramanı Ercan Kaya o anları Hayatın İçinden'de anlattı.