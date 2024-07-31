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        Haberler Sağlık Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Hindistan'da 14 yaşındaki çocuk, "beyin yiyen amip"ten kurtulan nadir kişilerden oldu

        Hindistan'da bir çocuk, "beyin yiyen amip" olarak bilinen Naegleria fowlerinin sebep olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) hastalığından kurtulan nadir kişilerden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:32
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        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
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        Hindistan'da 14 yaşındaki Afnan Jasim, haziranda Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bir gölette yüzdükten sonra nöbet geçirme ve şiddetli baş ağrısı şikayetlerinde bulundu.

        AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, Jasim'in babası MK Siddiqui, oğlundaki semptomları hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü semptomlarına benzettiğini ve bu sebeple çocuğunu hastaneye götürdüğünü belirtti.

        BEYİN YİYEN AMİPE YOL AÇAN PAM HASTALIĞINA YAKALANDI

        Gittikleri üçüncü hastanedeki doktorlardan Abdul Rauf, Jasim'in "beyin yiyen amip" olarak bilinen Naegleria fowlerinin sebep olduğu PAM hastalığına yakalandığını tespit etti.

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        Rauf, yaptığı açıklamada, Jasim'e 24 saat içinde tanı koyduklarını belirtirken, Naegleria fowlerinin gencin vücuduna muhtemelen yüzdüğü göletten bulaştığını söyledi.

        3 GÜN İÇİNDE İYİLEŞMEYE BAŞLADI

        Hastalığın teşhisinden sonra mikrop öldürücü ilaçlarla tedaviye başladıklarını anlatan Rauf, "Hastamız ilk gün nöbetlerden dolayı pek kendinde değildi. 3 gün içinde Afnan iyileşmeye başladı." diye konuştu.

        Rauf, 1 hafta sonra amipin artık gencin vücudunda bulunmadığını tespit ettiklerini vurgulayarak, Jasim'in 1 ay boyunca ilaç kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

        Böylece Hindistanlı Jasim, beyin yiyen amipin sebep olduğu PAM hastalığından kurtulan nadir kişilerden oldu.

        Beyin yiyen amipin genellikle tatlı su göllerinde özellikle de ılık sularda bulunduğunu aktaran Rauf, "İnsanlar, doğrudan suya dalmamalı çünkü bu yolla amip kolayca vücuda girebilir. Eğer su kirliyse amip burun yoluyla vücuda girer" dedi.

        Rauf, hastalıktan korunmak için kirli sulara girilmemesi gerektiğini belirtti.

        ÖLÜM ORANI YÜZDE 97

        Beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık PAM'a yakalananların ölüm oranı yüzde 97 olarak biliniyor.

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 1971-2023 arasında Avustralya, ABD, Meksika ve Pakistan'da PAM'a yakalananlardan sadece 8 kişi hastalığı yendi.

        Hastalığın tedavisinde erken teşhisin öneminin yüksek olduğu vurgulanıyor.

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