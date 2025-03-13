Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hazar Ergüçlü, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergüçlü, Efe Çelik ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Efe Çelik ile yaklaşık bir yıldır birlikte olduğunu ifade eden Hazar Ergüçlü; "Zaten bana bir ilgisi varmış, benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Birbirimizi beğeniyorduk" diye konuştu.

REKLAM

Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik

"BİRBİRİMİZE EMEK VERİYORUZ"

Sevgilisinden bahsederken adeta gözlerinin içi gülen Hazar Ergüçlü, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Birbirimize karşılıklı çok emek veriyoruz. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz.

"EFE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Hazar Ergüçlü, evliliğe olan bakış açısının sorulması üzerine; "Doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" yanıtını verdi. Ergüçlü, gazetecilerin, "Efe Çelik, doğru isim mi?" sorusuna ise "Bence doğru" yanıtını verdi. "Evlilik teklifi gelirse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" yanıtını verdi.