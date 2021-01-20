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Hazer Amani'den boşanma sonra manidar dövme! Hazer Amani kimdir, kaç yaşında?

Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan ünlü şef Hazer Amani, jet hızıyla evlenmiş ardından kısa bir süre sonra da boşanma kararı almıştı. Boşanma sonrası Hazer Amani'den manidar bir dövme geldi. Hazer Amani kimdir, kaç yaşında? İşte Hazer Amani hakkında merak edilenler....

Hazer Amani'den boşanma sonra manidar dövme! Hazer Amani kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye ile popüler olan şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile boşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazer Amani'nin “Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim” yazılı bir dövme yaptırdığı görüldü.

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir.

TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı.

Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir

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