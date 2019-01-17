Hazer Amani kimdir? sorusu şarkıcı Sıla ile ortaya çıkan fotoğraflarının ardından gündeme geldi. önceki dönemlerde Vedat Milör ile başarılı bir yemek programı yapmıştır. Jüri üyeliği yaptığı yarışmaların yanında ayrıca dünyaca ünlü bir aşçıdır. Hazer Amani kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi.