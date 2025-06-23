Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel HBB'den Hatay'a yeni bir plaj | Son dakika haberleri

        Hatay Büyükşehir, kente yeni bir plaj daha kazandırıyor

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), İskenderun-Arsuz ilçeleri arasındaki sahil bandında bulunan ve 10 bin metrekare alan üzerindeki Büyükdere Plajı'nı hizmete açmak için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        HBB'den Hatay'a yeni bir plaj
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, İskenderun-Arsuz ilçeleri arasındaki sahil bandında bulunan ve 10 bin metrekare alan üzerinde konuşlandırılan Büyükdere Plajı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

        HBB tarafından Hatay'a kazandırılan en büyük plaj olma özelliğini taşıyan Büyükdere Plajı, giyinme odaları, duş kabinleri, WC, oturma grupları ile dinlenme alanları gibi donatıları barındırıyor.

        HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi yetkilileri, plaj içerisindeki yürüme yollarının betonarme kısmının tamamlandığını, bordür çalışmalarının devam ettiğini ve yeşil alan oluşturmak adına ağaç dikimi yapıldığını belirtti.

        Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla oyun parkı kurulumunun tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, denizden gelecek dalgaları önlemek amacıyla kurulacak mendirek yapımı için çalışmaların da devam ettiği bilgisini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #hatay haberler
        #büyükdere plajı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!