Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Hedefim Sensin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?

        Hedefim Sensin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?

        Star TV'de bu akşam Hedefim Sensin filmi yayınlanacak. Başrollerini Demet Akbağ, Ata Demirer gibi ünlü oyuncuların paylaştığı film 2018 yılında vizyona girmişti. Peki Hedefim Sensin filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak film komedi türünde. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hedefim Sensin filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte Hedefim Sensin filmi hakkında tüm ayrıntılar...

        2

        HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

        Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

        3

        HEDEFİM SENSİN KONUSU

        Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda “Kocan Kadar Konuş”, “Görümce”, “Arif v 216” gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor.

        HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

        Hedefim Sensin filmi Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çekildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması