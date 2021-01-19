Hekimoğlu dizisi konusu ve nerede çekildiği araştırılıyor. Bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktor olan Ateş Hekimoğlu'nun başından geçenleri işleyen Hekimoğlu her hafta sosyal medyanın en çok merak ettiği konulardan biri oluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu'nun yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşacak. Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hekimoğlu hastanesi nerede?

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu'nun çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor. Ancak bu hastane dizide İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismi ile uyarlanmıştır.

Hekimoğlu, KargaSeven ve OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, 14 bölüm boyunca senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı ve yerini 15. bölümden itibaren Neşe Şen'e bıraktığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU KONUSU NE?

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen),bir vakıf hastanesinde çalışan bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Departmanında teşhis konulması güç olan hastaları kendi seçtiği kişilerden oluşan ekibiyle birlikte iyileştirir. Doktorları konu alan dizileri takip etmektedir.

Hastalarına duygusal olarak mesafeli, anlatılanlara değil bilimsel bulgulara inanan, bulmacaları seven, teşhis ve tedavi söz konusu olduğunda hastane kurallarını ve yasaları umursamaz kişiliği nedeniyle aynı zamanda Tıp Fakültesinden arkadaşı olan hastane yöneticisi İpek’i (Ebru Özkan) ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Onkoloji uzmanı Orhan'ı (Okan Yalabık) zor durumların içerisine sokar. Ekibi oluşturan ve birbirlerinden çok farklı geçmişleri olan Mehmet Ali (Kaan Yıldırım),Zeynep (Damla Colbay) ve Emre (Aytaç Şaşmaz),Hekimoğlu'nun gözüne girebilmek için birbirleriyle yarış içerisindedir.