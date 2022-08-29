Helikopteri Kim İcat Etti?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Helikopteri Kim İcat Etti? Helikopter Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
ABONE OL

Helikopteri kim icat etti? Helikopter kim buldu, ne zaman ve nasıl bulundu?

İnsanlık tarih boyu gökyüzüne ve uçma eylemine büyük bir merak ve istek ile bakmıştır. Bu uğurda uçak için tarih boyunca birçok deneme gerçekleştirilmiş ve bu denemelerin bazılarında kanat yerine pervane kullanıldığı da görülmüştür. Bu arayışların sonunda icat edilen ve dikey iniş ve kalkış özelliklerine sahip olan helikopteri kim buldu? Helikopter kaç yılında bulundu? Havada dik ve sabit kalabilen ve uçağa göre daha basit bir kullanıma sahip olan helikopter ilk kez nerede icat edildi? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Helikopteri Kim İcat Etti? Helikopter Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
Helikopteri Kim İcat Etti?
0:00 / 0:00

Günümüzde sağlıktan askeriyeye, ulaşımdan yangınla mücadeleye birçok alanda hızlı ve etkin bir çözüm sunan helikopter ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Helikopteri Kim İcat Etti?

Yunanca hareketli kanatlar anlamına gelen ve bilinen ilk helikopter 1907 yılında Paul Cornu tarafından icat edilmiştir. Çift pervaneden ve tek motordan oluşan bu ilk örnek 20 saniyeliğine yerden yaklaşık 30 santimetre yükselmeyi başarmıştır. Ayrıca bu denemeyle Paul Cornu; helikopterle ilk uçuşu gerçekleştiren kişi olarak da tarihteki yerini almıştır.

Helikopter İlk Kez Nerede İcat Edildi?

1907 yılında Paul Cornu tarafından tasarlanan ilk helikopter, ilk kez Fransa’nın Normandiya Bölgesinde havalanmıştır. 24 beygirlik bir güce sahip olan bu helikopter hiçbir ek desteğe ihtiyaç duymadan havalanmayı başarmış ve yaklaşık 30 santimetre yükselmeyi başarmıştır.

Helikopter Nasıl İcat Edildi?

Bir pervane ile yerden yükselerek havada kalmak fikrini kökenleri çok eskilere dayanmaktadır. Bundan yaklaşık 2500 yıl önce Çinli çocukların pervaneli bir takım oyuncaklara sahip oldukları bilinmektedir.

Hem yukarı doğru yükselebilen hem de kendi etrafında dönen bir araç fikrinin ilk planları ise Leonardo Da Vinci’ye aittir. Bir pervane aracılığıyla ve insan gücüyle yükselen bu araç telden ve kamıştan meydana geliyordu. Sadece bir çizim olarak kalan bu fikir hiçbir zaman gerçeğe dönüşmemiştir.

İçten yanmalı motorların ortaya çıkışına kadar Da Vinci’ninkine benzer birçok farklı tasarım ortaya atılmıştır. 1800’lü yıllarda içten yanmalı motorların geliştirilmesiyle birlikte helikopterlerin icadı mümkün bir hal almıştır.

1907 yılında Paul Cornu’nun geliştirdiği ilk helikopterin ardından bu alandaki çalışmalar da hız kazanmaya başlamış ve 1924 yılında yine bir Fransız olan Etienne Oehmichen tasarladığı helikopterle yerden 15 metre yükselmeyi başarmıştır.

Bugün de kullanılan helikopterlerin ilk örneği olarak sayılabilecek helikopter ise Rus asıllı Amerikalı bir bilim insanı olan İgor İvanovich Sikorsy tarafından icat edilmiştir. 75 beygirlik bir güce sahip olan VS-300 adını verdiği modelle 1939 yılında yere bağlı kablolarla ilk uçuşunu gerçekleştiren Sikorsk; 1940 yılında ise ilk serbest uçuşunu gerçekleştirmiştir. Suya iniş ve sudan kalkış gibi özellikler de gösteren bir amfibi helikopter de icat eden Sikorsky, 1941 yılında gerçekleştirdiği bir uçuşta 1 saat 32 dakika gökyüzünde kalmayı başarmıştır. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte birçok helikopter siparişi de alan Sikorsky önemli ticari başarılar elde etmiştir.

1960’lı yıllardan itibaren çift rotorlu helikopterler üretilmeye başlanmıştır. Daha dengeli ve taşıma kapasiteleri daha yüksek olan bu modellerle birlikte helikopterler, ağır yükleri taşımak için daha elverişli bir duruma gelmiştir.

İnsanlığın gerçekleştirmiş olduğu en büyük icatlar arasında yerini alan helikopter bugün de birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Dikey iniş ve kalkış özelliğinin yanında uçağa nazaran daha dar pistlerde de hizmet verebilmeleri, helikopterleri; ulaşımdan sağlığa, askeriyeden yangın söndürmeye kadar birçok alanda kullanılabilir kılmaktadır. Bugün birden fazla modeli olan helikopterler dünya havacılığında özel bir yere sahiptir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektriği Kim İcat Etti? Elektrik Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
GÜNDEM Elektriği Kim İcat Etti?
Cinayeti kırmızı örtü çözdü! - Adana haberleri
GÜNDEM Cinayeti kırmızı örtü çözdü!
Son dakika: Kadıköy'de kaza yapan motosikletli taksinin üzerine düştü
GÜNDEM Kadıköy'de kaza yapan motosikletli taksinin üzerine ...
Çamaşır Makinesini Kim İcat Etti? Çamaşır Makinesini Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
GÜNDEM Çamaşır Makinesini Kim İcat Etti?
Balıkesir'de midibüs devrildi: 17 yaralı
GÜNDEM Midibüs devrildi: 17 yaralı
YKS ek tercih ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı? 2022 YKS ek tercih boş kontenjanlar listesi açıklandı mı, 2. tercih ücreti ne zaman yatırılacak?
GÜNDEM YKS ek tercihler için gözler ÖSYM'de!
Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zehra Taşkesenlioğlu evli mi ve eşi kimdir?
GÜNDEM Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?
İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
GÜNDEM İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro iddiası! Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlere kadro gelecek mi, ne zaman verilecek?
GÜNDEM 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro iddiası!
Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
GÜNDEM Ambulansa yol vermemişti! Cezası belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.