Elektriği Kim İcat Etti?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Elektriği Kim İcat Etti? Elektrik Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
ABONE OL

Elektriği kim icat etti? Elektriği kim buldu, ne zaman ve nasıl bulundu?

Günümüzde hayatımızın merkezinde bulunan ve insanlığın yaşam kalitesini yükselten elektrik, tarihin en büyük buluşlarından biri olarak dikkat çekmektedir. Antik çağlardan itibaren araştırılan ve kontrol altına alınması adına fikirler yürütülen elektriği kim buldu? Elektrik kaç yılında bulundu? Bir doğa olayı sonucu gözlemlenen ve doğada her şartta bulunabilen, kontrol altına alındıktan sonra ise sanayiden ulaşıma, zirai faaliyetlerden gündelik yaşama birçok alanda kullanılan elektrik ilk kez nerede icat edildi? Elektriğin icadı ile alakalım merak edilen tüm sorulara yanıtlar aradığımız bu içeriğimizi sizler için hazırladık.

Elektriği Kim İcat Etti? Elektrik Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?

İnsanlığın hizmetine sunulmuş neredeyse tüm teknolojik aletlerin ihtiyaç duyduğu elektrik ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Elektriği Kim İcat Etti?

Elektriğe dair fikirler çok daha eskiye dayansa da elektriğin mucidi dendiği zaman akla gelen ilk isim Benjamin Franklin’dir. Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanlarından da olan Franklin, bir uçurtma ve elektrik anahtarı sayesinde yıldırım kıvılcımındaki elektriği kontrol etmeyi başarmıştır.

Elektrik İlk Kez Nerede İcat Edildi?

Benjamin Franklin’in yapmış olduğu ve adına uçurtma deneyi adı verilen deney, 1752 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir. Bu deney sonucunda yıldırım kıvılcımında bulunan elektrik kontrol altına alınmış ayrıca yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarının da elektrik yüklü oldukları ispatlanmıştır.

Elektrik Nasıl İcat Edildi?

Elektrikle alakalı tarihte ilk fikir Yunan filozof Thales tarafından MÖ. 600 yılında ortaya atılmıştır. Basit bir kehribar çubuğunu sürterek statik elektrik üretmeyi başaran Thales, bu şekilde yerde bulunan saman taneleri çekmeyi başarmıştır.

1600’lü yıllara gelindiğinde elektrik üzerine birtakım deneyler yapan ve elektrik terimini tarihte ilk kez kullanan İngiliz William Gilbert olarak karşımıza çıkmaktadır. Gilbert elektriği, bazı maddeleri birbirine sürttüğümüzde ortaya çıkan güç olarak tarif etmiştir.

1777 yılında, Fransız bilim insanı Charles Augustin de Coulomb gerçekleştirdiği deneydeki mıknatıs kutbunun arasındaki itme ve çekme kuvvetini ölçebilen bir aygıt geliştirmiştir.

Alessandro Volta’nın 1800 yılında, gümüş ve çinko plakalar arasına tuzlu su koyarak elektrik akımı elde etmiş ve bu buluş pilin icadı olarak tarihteki yerini almıştır.

Elektriğin iletimi ise doğru akım ve alternatif akım olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğru akım 1808 yılında Thomas Edison tarafından keşfedilirken; alternatif akımın mucidi ise Nikola Tesla’dır.

1831 yılında Michael Faraday’in icat ettiği elektrik dinamosuyla, elektrik üretme sorunu çözülmüştür.

Elektrik kullanılarak aydınlatılan ilk şehir ise Fransa Lyon’dur. Lyon’da bulunan Imperial Caddesi, 1847 yılında lambalar kullanılarak aydınlatılmış; bu gelişmeyi, 1878 yılında Paris’te bulunan Opera Caddesi’nin aydınlatılması izlemiştir.

Elektriğin ticari amaçla kullanılması 1882 yılında gerçekleşmiştir. Thomas Edison öncülüğünde üretilen bu ilk ticari elektrik doğru akım ile iletilmiştir.

Bugün de sıklıkla kullanılan ve suyun gücünden faydalanılarak üretilen hidroelektrik ise James Francis’in su tribünlerini oluşturması sonucu ortaya çıkmıştır. Tarihteki ilk hidroelektrik santrali ise 1882 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur.

Elektriğin kontrol altına alınarak yıllar içinde gelişmesi ile birlikte 19. yüzyıldan itibaren ticari işletmeler ve haneler için kullanılması mümkün olmuştur.

Nükleer enerji kullanarak üretilen ilk elektrik ise 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilmiştir.

Türkiye’de ilk elektrik enerjisi ise 1888 yılında Haliç Tersanesi’nde kurulan elektrik fabrikasında üretilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde 1911 yılında Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi kurulmuş ve bu şirket termik yolla elektrik üreten Silahtarağa Elektrik Santrali’nin 1914 yılında inşa etmiştir. 1914 yılında inşa edilen bu tesis, ekonomik ömrünü tamamlayarak 1983 yılında üretimine son vermiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kadıköy'de kaza yapan motosikletli taksinin üzerine düştü
GÜNDEM Kadıköy'de kaza yapan motosikletli taksinin üzerine ...
Çamaşır Makinesini Kim İcat Etti? Çamaşır Makinesini Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
GÜNDEM Çamaşır Makinesini Kim İcat Etti?
Balıkesir'de midibüs devrildi: 17 yaralı
GÜNDEM Midibüs devrildi: 17 yaralı
YKS ek tercih ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı? 2022 YKS ek tercih boş kontenjanlar listesi açıklandı mı, 2. tercih ücreti ne zaman yatırılacak?
GÜNDEM YKS ek tercihler için gözler ÖSYM'de!
Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zehra Taşkesenlioğlu evli mi ve eşi kimdir?
GÜNDEM Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?
İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
GÜNDEM İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro iddiası! Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlere kadro gelecek mi, ne zaman verilecek?
GÜNDEM 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro iddiası!
Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
GÜNDEM Ambulansa yol vermemişti! Cezası belli oldu
Bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 - 30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün tatil mi?
GÜNDEM Bugün resmi tatil mi?
Bugün ve yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos bugün ve 30 Ağustos yarın eczaneler kaça kadar açık?
GÜNDEM Bugün ve yarın eczaneler açık mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.