İnsanlığın hizmetine sunulmuş neredeyse tüm teknolojik aletlerin ihtiyaç duyduğu elektrik ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Elektriği Kim İcat Etti?

Elektriğe dair fikirler çok daha eskiye dayansa da elektriğin mucidi dendiği zaman akla gelen ilk isim Benjamin Franklin’dir. Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanlarından da olan Franklin, bir uçurtma ve elektrik anahtarı sayesinde yıldırım kıvılcımındaki elektriği kontrol etmeyi başarmıştır.

Elektrik İlk Kez Nerede İcat Edildi?

Benjamin Franklin’in yapmış olduğu ve adına uçurtma deneyi adı verilen deney, 1752 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir. Bu deney sonucunda yıldırım kıvılcımında bulunan elektrik kontrol altına alınmış ayrıca yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarının da elektrik yüklü oldukları ispatlanmıştır.