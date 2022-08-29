Çamaşır Makinesini Kim İcat Etti?

Alva John Fisher tarafından icat edilen çamaşır makinesi Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago (Şikago) şehrinde icat edilmiştir. 1910 yılında patenti alınan ve seri üretimine başlanan çamaşır makineleri Chi Hurley Machine Company firması tarafından üretilmiş ve Thor ismiyle piyasaya sürülmüştür.

Günümüzdeki çamaşır makinesine en yakın makine 1908 yılında Alva John Fisher tarafından icat edilmiştir. Bu makinenin içinde yatay bir pozisyonda metal bir tambur yer almakta ve kirli çamaşırlar makinenin üzerinde bulunan bir kapaktan konulmaktaydı. Metal tambur elektrik yardımıyla döndürülüyor ve kirli çamaşırlar bu hareket sayesinde yıkamanın sonuna kadar sürekli su ile temas ederek temizleniyordu.

Çoğunlukla haftada bir kez, bir göl veya nehir kıyısında ya da ev içinde bir leğen ve tahta vasıtasıyla çamaşır yıkamanın sonu anlamına gelen çamaşır makinesi ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Çamaşır Makinesi Nasıl İcat Edildi?

İnsan gücüne dayanan ve çamaşır makinelerinin atası sayılabilecek olan ilk makine 1782 yılında Henry Sidgier isimli bir mucit tarafından icat edilmiştir. Ahşaptan bir varil formuna sahip olan ve tamamen insan gücüyle çalışan bu makine, elle ve tek bir yönde çalışan bir merdane ile sıkma işlemi de yapabilmekteydi.

1791 yılında Ferguson Hardie; Sidgier’in merdane sistemini geliştirerek merdanelerin iki yöne de çalışmasını sağlamıştır. Fakat bu iki makine modeli de herhangi bir yaygınlık kazanmamış ve insanlar evlerinde elde çamaşır yıkamaya devam etmişlerdir.

Bugün evimizde kullandığımız makinelerde de bulunan tambur sisteminin ortaya çıkmasıyla birlikte 1851 yılında tamburlu çamaşır makinelerinin patenti alındı. Birçok farklı mucit bu yeni sisteme bağlı olarak birbirinden farklı modelde çamaşır makineleri icat etmeye devam ettiler ancak günümüzdeki makineye en yakın çamaşır makinesi 1908 yılında icat edildi.

1908 yılında Alva John Fisher tarafından üretilen elektrikli çamaşır makinesini icat etmiştir. Elektrik motoruyla dönen bir metal tambura sahip olan ve kirli çamaşırların makinenin üzerine bulunan bir kapaktan doldurulduğu bu çamaşır makinesinin patentini 1910 senesinde alan Alva John Fisher; bugün çamaşır makinesinin mucidi olarak kabul edilmektedir.

Bu tarihten itibaren çamaşır makinelerinde seri üretim başlamış ve teknolojik gelişmeler büyük bir hız kazanmıştır ve 1924 yılında çamaşır kurutma makineleri icat edilmiştir. 1930 yılına gelindiğinde çamaşır makinelerine ilk yıkama programları eklenmiş; 1937 yılında ise ilk kez tam otomatik çamaşır makinesi icat edilmiştir.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte artık evlere hızla girmeye başlayan çamaşır makineleri, insanlığın hayatını kolaylaştıran en büyük icatlardan biri olarak tarihteki yerini almıştır.

Türkiye’de ise ilk kurutuculu çamaşır makinesi 1924 yılında üretilmiştir. 1937 yılında ise ilk kez tam otomatik çamaşır makinesi üretilmiş ve 1940’lı yıllardan itibaren de evlerde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de üretilen ve ilk yerli üretim çamaşır makinesi olarak tarihimizdeki yerini alan çamaşır makinesi ise 1959 yılında üretilmiştir.