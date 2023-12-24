Haberler Yaşam Hem yeni yılı kutlayın, hem tatil yapın! İşte yılbaşında gidilecek vizesiz ülkeler!

Hem yeni yılı kutlayın, hem tatil yapın! İşte yılbaşında gidilecek vizesiz ülkeler! Yeni yıl heyecanıyla birlikte tatil planları yapmak isteyenler vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeleri araştırmaya başladı. Yılbaşı tatili için vizesiz gidilebilecek ülkeler, seyahat severlerin kutlamayı yapması için en doğru rotalar olabilir. İşte, yeni yıl coşkusunu yaşayabileceğiniz ve vizesiz seyahat imkanı sunan bazı ülkeler… Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:21 facebook

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ARNAVUTLUK Arnavutluk, Akdeniz'in mistik ve sıcak atmosferiyle, tarihi zenginlikleriyle ve güzel kıyı şeridiyle dikkat çeken bir ülkedir. Durres ve Tiran gibi şehirleriyle yılbaşı tatilinizde keşfedilecek birçok yer sunar.

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KOSOVA Balkanlar'ın kalbinde yer alan Kosova, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir destinasyon. Prizren ve Priştine gibi şehirleriyle keşfedilmeyi bekleyen birçok yer bulunuyor.