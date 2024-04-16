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        Haberler Dünyadan Henry Cavill baba oluyor - Magazin haberleri

        Henry Cavill baba oluyor

        'Superman' rolüyle tanınan Henry Cavill, baba olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:27
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        İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olmaya hazırlanıyor. 'Superman' tanınan Cavill, yeni filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in prömiyerinde müjdeli haberi verdi.

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        2021'den beri, Natalie Viscuso ile aşk yaşayan 40 yaşındaki Henry Cavill, ilk kez baba olacağını açıkladı. Ünlü aktör; "İkimiz de çok heyecanlıyız" dedi.

        Ünlü oyuncunun sevgilisi Viscuso, Film yapım şirketi 'Vertigo Entertainment'ta üst düzey bir yönetici.

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        Henry Cavill, 2017'de babalık hakkında; "Eğer bir gün çocuklarım olursa, onların peşinden koşan bir baba olmak istiyorum" demişti.

        #Henry Cavill
        #Natalie Viscuso
        #superman
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