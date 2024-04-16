Henry Cavill baba oluyor
'Superman' rolüyle tanınan Henry Cavill, baba olacağını duyurdu
İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olmaya hazırlanıyor. 'Superman' tanınan Cavill, yeni filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in prömiyerinde müjdeli haberi verdi.
2021'den beri, Natalie Viscuso ile aşk yaşayan 40 yaşındaki Henry Cavill, ilk kez baba olacağını açıkladı. Ünlü aktör; "İkimiz de çok heyecanlıyız" dedi.
Ünlü oyuncunun sevgilisi Viscuso, Film yapım şirketi 'Vertigo Entertainment'ta üst düzey bir yönetici.
Henry Cavill, 2017'de babalık hakkında; "Eğer bir gün çocuklarım olursa, onların peşinden koşan bir baba olmak istiyorum" demişti.