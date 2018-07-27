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Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar

27.07.2018 - 11:52 | Güncelleme:

19 yaşındaki Rus sanatçı Ilona Bugaeva doğru makyaj ve kıyafetlerin yardımıyla istediği her karaktere bürünebiliyor!

  • 1 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Rus cosplay sanatçısı Ilona Bugaeva, makyaj yeteneği ve hayal gücü ile şekilden şekle giriyor. 19 yaşındaki genç sanatçı Harry Potter’ın sevilen ismi Hermonie Granger’dan Game of Thrones'un güçlü Khaleesi'si Daenerys Targaryen’e kadar tüm ünlü karakterleri müthiş bir şekilde yorumluyor. İşte Ilona Bugaeva'dan cosplay örnekleri...

  • 2 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Mary Jane Watson, Örümcek Adam

     

  • 3 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Prenses Leia, Yıldız Savaşları

  • 4 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Hermione Granger, Harry Potter

  • 5 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Hermione Granger, Harry Potter

  • 6 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Margaery Tyrell, Game Of Thrones

     

  • 7 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Wednesday Addams, Addams Ailesi

     

  • 8 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Wednesday Addams, Addams Ailesi

     

  • 9 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Belle, Güzel ve Çirkin

     

  • 10 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Belle, Güzel ve Çirkin

     

  • 11 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    11 | 49

    Elsa, Frozen

     

  • 12 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Bellatrix Lestrange, Harry Potter

     

  • 13 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Selena Gomez

     

  • 14 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Daenerys Targaryen, Game Of Thrones

     

  • 15 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    15 | 49

    Daenerys Targaryen, Game Of Thrones

     

  • 16 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Daenerys Targaryen, Game Of Thrones

     

  • 17 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Joker, Suicide Squad (Gerçek Kötüler)

     

  • 18 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    18 | 49

    Belle, Güzel ve Çirkin

     

  • 19 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    19 | 49

    Anna, Frozen

     

  • 20 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Yolandi Visser, şarkıcı

     

  • 21 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    21 | 49

    Enchantress, Suicide Squad (Gerçek Kötüler)

     

  • 22 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Ellie, The Last of Us

     

  • 23 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    23 | 49

    Harley Quinn Suicide Squad (Gerçek Kötüler)

     

  • 24 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    24 | 49

    Harley Quinn Suicide Squad (Gerçek Kötüler)

     

  • 25 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    25 | 49

    Genç Elizabeth, Bioshock

     

  • 26 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    26 | 49

    Genç Elizabeth, Bioshock

     

  • 27 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Vanessa, Küçük Deniz Kızı

     

  • 28 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Triss Merigold, The Witcher

     

  • 29 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    29 | 49

    Pennywise, It (O)

     

  • 30 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    30 | 49

    Cirilla, The Witcher

     

  • 31 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    31 | 49

    Melanie Martinez, şarkıcı

     

  • 32 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Melisandre, Game of Thrones

     

  • 33 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    33 | 49

    Lucy, Pevensie, Narnia'nın Günlükleri

     

  • 34 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    34 | 49

    Alice Liddell, Alice: Madness Returns

     

  • 35 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    35 | 49

    Katniss Everdeen, Açlık Oyunları

     

  • 36 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    36 | 49

    Flower Girl (Çiçek Kız)

     

  • 37 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    37 | 49

    Gríma Solucandil, Yüzüklerin Efensisi

     

  • 38 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    38 | 49

    Aloy, Horizon Zero Dawn

     

  • 39 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    39 | 49

    Harry Potter

  • 40 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    40 | 49

    Draco Malfoy, Harry Potter

  • 41 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    41 | 49

    Arya Stark, Game Of Thrones

  • 42 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    42 | 49

    Mad Moxxi, Borderlands

  • 43 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    43 | 49

    Neon Şeytan

  • 44 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    44 | 49

    Gwen Stacy, Örümcek Adam

  • 45 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    45 | 49

    Moana

  • 46 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    46 | 49

    Ron Weasley, Harry Potter

  • 47 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
    47 | 49

    Merida, Brave

  • 48 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Barbie

  • 49 Her karaktere girebilen Rus sanatçıdan birbirinden yaratıcı çalışmalar
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    Barbie

     

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