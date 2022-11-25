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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde öne çıkan veriler: Her saat başı 5 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor

25 Kasım günü, BM tarafından 1999 yılında kadına karşı şiddete önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan edildi. Ancak 2022'nin sonuna yaklaştığımız bugünlerde elde edilen verilere göre, dünyada her saat başı 5 kadın ya da kız çocuğu öldürülüyor, her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova Habertürk'ten Merve Elmacı'ya açıklamalarda bulundu...

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde öne çıkan veriler: Her saat başı 5 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor
Her saat başı 5 kadın öldürülüyor
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Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünya çapında en yaygın insan hakları ihlali olmaya devam ediyor; bu durum pandemi, iklim değişikliği, çatışmalar ve ekonomik istikrarsızlık sebebiyle daha da çözüme kavuşamayacak bir hal alıyor.

Kadınlara ya da kız çocuklarına karşı şiddet, dünyanın her köşesinde her gün defalarca kez yaşanıyor, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan yeni rapora göre, her saat başı 5 kadın ve kız çocuğu yakın partneri ya da aile üyeleri tarafından öldürülüyor, 15 yaş ve üzeri 640 milyondan fazla kadın eşi veya partneri tarafından şiddete maruz kalıyor, dünyada her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete uğruyor. Ancak kadına yönelik şiddet sadece bunlarla sınırlı değil, UN Women raporlarına göre, kadınlar beş farklı türde şiddete maruz kalıyor; ev içi şiddet, kadın cinayeti, cinsel şiddet, insan kaçakçılığı, çevrimiçi veya dijital şiddet.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında 25 Kasım'ı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan etti.

"BİRLEŞİN!"

UN Women, her sene 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla bir tema belirliyor. Her yıl, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayan ve 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü'ne kadar devam eden Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kampanyasının bu seneki teması; "BİRLEŞİN! Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için şimdi aktivizm" (UNITE! Activism to end violence against women and girls).

UN Women T&uuml;rkiye Direkt&ouml;r&uuml; Asya Varbanova
UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova

UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova, Haberturk.com'a özel yaptığı açıklamada, bu seneki kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

HAREKETE GEÇMEK İÇİN FARKINDALIK YARATMAK HEDEFLENİYOR

Varbanova, UNITE Kampanyası hakkında şu açıklamalarda bulundu;

"Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği UNITE Kampanyası, "Birleşin! Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için şimdi aktivizm!" teması altında şiddeti önleme konusunda aktivizme daha fazla destek çağrısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in öncülüğünde, 25 Kasım ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü arasında düzenlenen 16 Günlük Aktivizm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için herkesi harekete geçiriyor. Bu sene Kampanya, herkesi kadınlara yönelik şiddete son hareketinin simgesel rengi olan turuncu renkte giyinmeye, farkındalık yaratan etkinlikler düzenlemeye, kadın kuruluşlarına katılmaya, seslerini yükseltmeye davet ediyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak Türkiye'de bu yıl, kadınların en yaygın maruz kaldığı şiddet biçimlerinden biri olan yakın partner şiddetini ele alıyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye olarak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve herkesi yakın partner şiddetine karşı birlikte durmaya davet etmek için #SheSaidNo Kampanyasını başlatıyoruz. Bu kampanya ile, bu şiddet biçiminin belirtileri ve sonuçları ile yakın partner şiddetinin nasıl tespit edileceği ve bu konuda nasıl harekete geçilebileceği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Herkesi UN Women Türkiye Instagram hikayesinden testleri çözerek konuyla ilgili farkındalıklarını artırmaya ve shesaidno.info internet sitesinde yakın partner şiddetiyle ilgili daha fazlasını öğrenmeye davet ediyoruz."

BM'NİN 2030 HEDEFLERİNE AZ SÜRE KALDI AMA…

BM'nin 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri arasında cinsiyet eşitliği de yer alıyor. Ancak özellikle kadına yönelik şiddet verilerini incelediğimizde bu hedefe çok yaklaşılabildiğini söylemek mümkün değil. Bu konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Varbanova şöyle konuştu;

"2015 yılında, Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, 2030 senesine kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini hedefliyor. Fakat ne yazık ki 2030 yılını karşılamaya 10 yıldan az bir sürenin kaldığı şu günlerde, dünyanın bu amaca henüz yeterince yaklaşmadığını görüyoruz. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünya çapında en yaygın insan hakları ihlali ve son on yıldır olduğu gibi halen dünya çapında yaklaşık 3 kadından en az 1'inden fazlasını etkileyen yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. UN Women ve UNODC’nin yeni yayınladığı araştırma sonuçlarına göre saatte beş kadın veya kız çocuğu kendi aile üyeleri tarafından öldürülüyorlar.

"HAREKETE GEÇMENİN TAM ZAMANI"

Yasalarda yapılan reformlara rağmen bu hızla devam ettiğimiz takdirde yasalardaki boşlukların kapatılması ve kadınlara yönelik ayrımcı yasaların kaldırılması 286 yıldan fazla sürebilir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için bitiş noktası olan 2030 yılına yaklaştığımız bu günler kadınlar ve kız çocukları için harekete geçmenin tam zamanı.

Kadınların ve kız çocuklarının farklı ihtiyaç ve önceliklerini kapsayan dönüştürücü ve kolektif eylemlerde bulunulmalı ve çeşitli nedenlerle çoklu ayrımcılığa maruz bırakılan topluluklardaki kadınların gereksinimleri gözetilmelidir. Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesinde ön saflarda yer alan kadın kuruluşlarına yatırım yapılması ve bu kuruluşların desteklenmesi ise elzemdir."

*Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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