Hercai son bölümü izlendi. ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Hercai'nin 14. son bölümünde, Reyyan Miran'a evlenmek istediğini söylüyor. Azize Aslanbey ise, bu evliliğe karşı koymak için Reyyan'ın babası Hazar'a söylüyor. Nikahı basan Hazar bey, kızını yenidene evine götürmek ve Miran ile evlenemeyeceğini söylüyor. Reyyan ise, Miran'ı sevdiğini ve onunla evlendiğini söylüyor.

"BENİM EVİM ARTIK BURASIDIR"

Reyyan, kendisini götürmeye çalışan babası Hazar'a, "Sevgim daha ağır bastı. Benim evim artık burasıdır" diyerek, Miran ile evliliğinin gerçek olduğunu söylüyor. Bunu duyan Hazar ise gözyaşlarıyla nikahı terk ediyor. Miran, Reyyan'a ise, "Beraber öyle mutlu olacağız ki, baban da herkes de bu evliliğe razı gelecek. Alışacaklar" diyor.

HERCAİ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 14. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?