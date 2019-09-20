Hercai bu akşam ekranlara gelen 13. bölümüyle ikinci sezona başladı. Hercai'de 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi? Miran her şeye rağmen Reyyan'a geçmişi unutturup güzel bir gelecek yaşamaya niyetli. Reyyan'da geçmişte yaşananları unutamasa da Miran'la güzel bir gelecek istiyor. Peki her şeye rağmen bu mutluluk mümkün olacak mı? Hercai 14. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 13. son bölüm özeti haberimizde.

HERCAİ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

HERCAİ 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Sana geçmişini unutturmak için elimden geleni yapacağım…”

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi?

Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?